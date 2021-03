El PP andaluz arranca este fin de semana sus congresos provinciales con reelecciones

Este fin de semana será el comienzo de etapas y algunos rumbos nuevos en el PP andaluz. Arranca la celebración de los congresos provinciales. El pistoletazo de salida lo dará hoy Granada, a la que se sumará mañana Málaga, el próximo sábado, día 13, Córdoba y el siguiente 27 Sevilla. De momento, son los cuatro cónclaves que hay marcados en las agendas. La dirección regional de la formación hubiera preferido retrasarlos hasta mayo o junio, para poder armarlos habiendo dejado atrás los meses más tortuosos causados por la pandemia que mantiene atrapado el presente. En la comunidad la embestida de la tercera ola ha sido la peor. Entienden, según han explicado fuentes del partido a LA RAZÓN, que los congresos sirven para comenzar a tensar al partido, a los equipos, para «animar a la gente», y es difícil conseguirlo, si hay que hacerlos de manera telemática, ya que todo «es mucho más frío». Pero desde Génova se indicó que ya era hora, porque allí se busca concluir los de toda España antes del verano para «consolidar» el liderazgo nacional de Pablo Casado, y «no hubo problemas», aseguran las mismas fuentes. E hilvanan que desde entonces se ha apostado por la «unidad» y por «consensuar» el máximo posible. Pero hay un punto que ha reavivado las luchas de poder que ya despuntaron en 2017: Sevilla. En ese territorio se enfrentarán, si nadie lo remedia, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, arropado por la dirección andaluza que capitanea Juanma Moreno, contra la actual presidenta popular, Virginia Pérez, quien llamó al congreso con el único aval de Madrid.

En esta primera ronda lo que habrá, al margen del vórtice sevillano de fricción, será en esencia revalidaciones. En Granada se reelegirá a Francisco Rodríguez, alcalde de Alhendín; en Málaga a Elías Bendodo; y en Córdoba a Adolfo Molina. Para sortear al coronavirus se ha establecido un sistema «mixto» de participación y votación, a la luz de lo anotado por otras fuentes populares, que permitirá la presencia en las sedes de hasta 70 personas y el resto asistirá «on line».

En cuanto a las otras cuatro provincias de la región, Cádiz, Huelva, Jaén y Almería, aún tienen que fijarse juntas directivas en cada una de ellas, que son las que convocarán esos congresos y nombrarán a sus respectivos comités organizadores. Por ahora no hay fechas previstas, aunque la idea inicial es que no se alarguen más allá de marzo y abril. Desde Andalucía se apostará también en ellas por el acuerdo, aunque podrían surgir conflictos, a cuenta de los estatutos del PP. Según éstos, las presidencias y secretarías generales provinciales sólo son compatibles con cargos públicos en corporaciones locales y provinciales. Esto no ha afectado a Bendodo, consejero de la Junta al que se ha dispendiado por ser su candidatura la única articulada en Málaga, pero está por ver qué sucede con el diputado nacional Juan Diego Requena, en Jaén; con Ana Mestre, que es delegada del Gobierno regional en Cádiz: o con el parlamentario autonómico Manuel Andrés González en Huelva. Tampoco está decidido si en Almería volverá a optar el histórico Gabriel Amat o habrá renovación.