Torres Vela, sobre la sucesión de Susana Díaz: “Si el PSOE sustituyó a Felipe González, lo demás es calderilla”

El ex presidente del Parlamento Javier Torres Vela (PSOE) ha alertado sobre las tensiones en su partido con motivo del proceso de primarias en Andalucía y, tras defender que hay que facilitar los relevos, ha apostillado: “Si el PSOE sustituyó a Felipe González, lo demás es ‘calderilla’”.

“En mi partido nunca se han hecho bien estas cosas, no es una novedad”, ha asegurado en una entrevista con EFE en referencia a la actual crisis interna en el PSOE andaluz, agudizada en los últimos meses.

En este contexto, ha advertido de que “cuando un dirigente pierde el gobierno, sus posibilidades de seguir encabezando el proyecto son muy escasas” porque la organización y la propia sociedad “te da por amortizado”.

Aunque en su etapa en la política andaluza no coincidió con Susana Díaz, el histórico dirigente socialista cree que, en general, “los atrincheramientos son malos” y advierte de que un “pulso” a la dirección federal cuando el partido ostenta el Gobierno está “perdido” de antemano.

Incluso los “tuyos” se van “distanciando” porque forma parte de la “naturaleza humana”, que busca “acomodo”, y el final siempre es “mucho más cruento y doloroso”, apostilla.

Torres Vela, que dejó la política activa en mayo de 2008 y se jubiló hace más de un año como profesor en la Universidad Pablo de Olavide, cree que la renovación de los liderazgos se debe “normalizar”, ya nadie es “insustituible”.

Al mismo tiempo, defiende que hay que “consensuar” los relevos para no “tensionar” al partido y, en este punto, señala a los críticos, que empiezan con un “mecanismo de goteo” y dan cada día un paso más en su “presión”.

“Los llamados críticos en el PSOE han sido incapaces de hacerle un arañazo a Susana Díaz y por eso tiene que venir el ‘Estado Mayor’, pero hay que esperar a que se abran los procedimientos, hay que tener un poco de paciencia”, ha opinado.

Porque “cuando se desatan las peleas orgánicas, se pierde la perspectiva de cuál es la razón por la que estamos en política”.

En cuanto a las reivindicaciones de cambio por parte de los críticos, el expresidente del Parlamento se pregunta si “alguien ha oído alguna idea diferente a quienes la quieren quitar” para poner a otro candidato.

“No sabría decir qué ideas diferentes tienen, en los temas cruciales, Susana Díaz y Juan Espadas”, ha señalado en referencia a la posibilidad de que el alcalde de Sevilla presente finalmente su candidatura a las primarias, para lo que cuenta con el apoyo de la dirección federal.

“En este momento, no veo dos proyectos alternativos, no sé cuál es la diferencia; la palabra mágica es cambio, pero detrás de este proceso no hay cambios sustantivos”, ha remachado.

Cosa distinta, según Torres Vela, fue el proceso de primarias en el que se disputaban la secretaría federal del PSOE Susana Díaz y Pedro Sánchez, quienes meses antes habían mostrado diferencias tan sustanciales como la de permitir o no gobernar, mediante la abstención, a Mariano Rajoy para evitar nuevas elecciones.

“Ahora mismo, en este proceso en el PSOE de Andalucía, no veo ninguna diferencia sustantiva y sí una pérdida indudable del peso de Andalucía en el conjunto del PSOE, algo que desde el Congreso de Suresnes no había ocurrido”, ha subrayado.

Como conclusión, Torres Vela insiste en que “los que están en la pelea tienen que sentarse en una mesa y salir con una solución que deben proponer primero al partido y después a los ciudadanos”.