El nuevo delegado del Gobierno en Andalucía niega que su nombramiento sea contra Díaz

El nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, situó en el plano «institucional» su nombramiento en sustitución de Sandra García, desvinculándolo de cuestiones internas de partido y agradeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la confianza que ha depositado en su «capacidad de gestión» para este cargo. Fernández, que anunció su renuncia como alcalde de Baza y diputado provincial, recalcó que «el partido es una cosa y lo institucional es otra» cuando fue preguntado sobre si este cambio responde a diferencias entre la dirección nacional y andaluza del PSOE.

Fernández, que hasta ahora ha sido vicepresidente primero de la Diputación de Granada, que preside el socialista José Entrena, recordó que es miembro de la Ejecutiva regional con Susana Díaz, con la que, según reveló, habló el lunes y le trasladó «todo su apoyo» y que es «una persona a la altura del puesto que va a ocupar» en el transcurso de una conversación «afable y amable, como siempre lo ha sido».

«No entiendo de mensajes ni de otras cosa que no sea desde el punto de vista institucional que a mí me han dado una oportunidad (...) y que se apuesta por una persona en la confianza de que lo va a hacer bien, lo demás no pertenece a este momento institucional», agregó sobre si este relevo puede entenderse como un mensaje de Ferraz a la secretaria general del PSOE-A.

Precisamente, Díaz expresó su «agradecimiento» a la delegada cesada por «todo el esfuerzo realizado y por su dedicación al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía» y remarcó su labor «durante los momentos tan difíciles que ha supuesto la pandemia». Igualmente, felicitó a Fernández «por la nueva andadura que inicia» y mostró su voluntad de «trabajar juntos por los andaluces y andaluzas».

Por su parte, Entrena descartó «guerras abiertas ni entre comillas ni sin comillas» en el ámbito orgánico provincial, después de destacar «la forma de entender la acción pública» con la que García ha desempeñado su labor al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía. De Fernández destacó su «amplia trayectoria municipalista». «No es una frase retórica o que diga porque sea lo políticamente correcto», subrayó el presidente de la Diputación granadina, quien declinó explicitar si es partidario de un cambio en el liderazgo autonómico del PSOE, que es un partido con «vocación de Gobierno».