El Tour de Díaz por Andalucía: medio centenar de municipios en un mes

Mientras unos quieren zanjar ruinas del pasado, otros buscan comenzar un rumbo nuevo. La médula de los viajes que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, realiza desde hace días es Andalucía. La gira ha removido a los sectores críticos del partido que no están dispuestos a que se cometan más «errores» en la convalecencia de otros previos, recién incendiada de nuevo la vida orgánica. Pero la líder socialista está «contenta», según su entorno, por poder volver a «gastar suela en la calle». Ha visitado en un mes, sin contar el parón de la Semana Santa, medio centenar de municipios de la comunidad de todas las provincias, salvo Sevilla, aunque es en la capital hispalense donde está ubicado el cuartel general de la formación. Díaz se ha movido «a razón de tres o cuatro municipios por jornada» y «de la mano de los secretarios generales provinciales», con quienes «ha coordinado y consensuado» las agendas. En el caso concreto de Huelva, de la de la gestora que comanda en la actualidad el partido en aquella zona. De ahí que no haya pasado aún por pueblos de ninguna comarca sevillana, dado que la dirigente de la formación en este territorio, Verónica Pérez, guarda cuarentena al haber dado positivo en covid.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que los actos son de carácter «institucional» y no se trata de revelaciones en la oscuridad. Explican que, si el PSOE gobierna en el punto al que se desplaza Díaz suele «ir a los ayuntamientos para reunirse con los equipos de gobierno –los portavoces socialistas, si no tienen la Alcaldía– y recoger cuáles son los problemas urgentes y reales de la gente». Uno común es, dicen, que «se han sentido solos en la pandemia, sin la ayuda de la Junta, sobre todo en materia sanitaria». Se quejan de que «hay centros de salud o escuelas cerradas, mayores que se tienen que desplazar para vacunarse, planes de empleo sin activar, señalan problemas de aguas e infraestructuras, en la parte de Granada cortes de luz o energía...». El objetivo es ordenar y priorizar esas demandas para elevarlas al Parlamento regional «en forma de preguntas orales, para comisiones o Pleno» y hacer de éste «una verdadera Cámara territorial», resumen desde el PSOE-A. El partido ha presentado 1.500 iniciativas en el último mes y medio.

También han estado en alguna empresa y espacios como el Aula de la Naturaleza en Padul (Granada) «que llevaba dos años cerrada, pese a estar equipada y montada», y tras poner allí Díaz el foco, el Gobierno andaluz «la reabrió en 48 horas». «Igual que ocurrió con el centro de salud de Gibraleón (Huelva), hilvanan. «Los alcaldes lo están agradeciendo», trasladan desde el círculo de la líder de la oposición en Andalucía, para añadir que han optado por «reactivar» el «menos moqueta» cuando «se ha avanzado en la desescalada» y tras un año de movimientos limitados a la Cámara y a San Vicente, calle en la que está ubicada la sede regional del partido.

En torno a las tensiones internas, admiten que en ese tour ha habido encuentros con militantes en agrupaciones del pueblo, pero niegan que se «hable» de las arenas movedizas de las primarias en las que Díaz podría enfrentarse con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ni del congreso regional, aún por fechar. «No toca», repiten a modo de los misterios del rosario. Sí se han abordado temas políticos, como «las mociones de censura de Murcia» que acabaron repercutiendo en Madrid. El mensaje de la secretaria general del PSOE-A pasa por que son «un partido serio» que no hará «experimentos» en ese sentido, y por que no ha tratado «con nadie» los cambios en la dirección regional. Pero hay quien empuja y en línea con lo expresado por la corriente sevillana Hacer más PSOE, la Ejecutiva Provincial socialista de Jaén, que dirige Francisco Reyes, se convirtió ayer en la primera en pedir casi por unanimidad –solo hubo una abstención–a la dirección de Díaz «convocar lo antes posible el proceso de primarias» para elegir candidato a la Presidencia de la Junta ante un posible adelanto electoral y «porque el debate está en el PSOE» y fuera. Fuentes socialistas auguran que la jiennense no será la única agrupación que «apriete».