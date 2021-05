Mario Jiménez aboga por el «cambio» en el PSOE-A y Villalobos pide «respeto»

El proceso de primarias del PSOE andaluz continúa entre pronunciamientos desde uno y otro lado. Mario Jiménez, ex portavoz parlamentario socialista y antes hombre de confianza de la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, defendió ayer que «para que cambien las cosas en Andalucía, tienen que cambiar las cosas en el partido». A su juicio, la elección interna será el primer paso para «recuperar el Gobierno de la comunidad» porque «los andaluces están pidiendo un cambio» y las primarias «forman parte» de éste, según dijo. A preguntas de los periodistas en Huelva, aseveró que estas primarias «son muy importantes» porque pueden significar «reconciliarse» con una parte de su electorado «que en 2018 se quedó en casa y no acudió a votar». «Más de medio millón de andaluces que en las elecciones generales sí votaron al PSOE», recordó, de acuerdo a lo reflejado por Ep.

De otro lado, el presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, del sector afín a Díaz, pidió que el proceso se celebre en un clima de «respeto mutuo», porque, sobre todo, «hay que velar por la imagen de la organización», advirtió. En declaraciones a la cadena SER, Villalobos demandó que se eviten «las consecuencias negativas» de un proceso como este, a la vez que manifestó su respeto para los cuatro precandidatos que se han presentado para dirigir el PSOE andaluz. Para el presidente del PSOE sevillano, las primarias son un proceso que «normalmente enriquece», siempre que las direcciones regional y federal mantengan una postura neutral porque «así tiene que ser».

Fernando Rodríguez Villalobos.

Por lo que respecta a los aspirantes en liza, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, abogó desde Maracena, en Granada, por el blindaje de la sanidad pública de Andalucía y se comprometió a garantizar un presupuesto cada año para salud de al menos el 7% del Producto Interior Bruto (PIB). Durante un acto con la militancia afirmó que los andaluces piden un proyecto del PSOE que blinde el sistema de sanidad pública y lo dote de los recursos económicos necesarios. Por su parte, Luis Ángel Hierro dijo representar a una alternativa colectiva que busca devolver a la región el peso nacional que ha perdido y hacerlo con un proyecto «netamente socialista» que recupere el lugar del partido, ahora «desubicado». En cuanto a Díaz, portavoces, ediles y secretarios generales del PSOE en la Costa del Sol Occidental avalaron su candidatura.