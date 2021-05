La Línea vive la tercera noche de disturbios con un impacto de fuego real a un furgón policial

El municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha vivido en la madrugada de este jueves su tercera noche de disturbios, con varios incendios en el núcleo urbano, creación de barricadas, lanzamientos de objetos a los agentes de la Policía Nacional y un impacto de escopeta, fuego real, en uno de los furgones policiales, aunque no alcanzó a ningún agente.

Según los datos facilitados por la Subdelegación a Europa Press, los incendios provocados afectaron a contenedores de basura, zona de pasto y matorral. Además, se ha producido destrozos en mobiliario urbano.

Por su parte, alcalde del municipio, Juan Franco, ha mostrado este jueves su preocupación porque no ve “el final” de los disturbios debido a que se “está produciendo un efecto contagio y cada vez se está yendo a más en otros barrios con situaciones difíciles”. El regidor ha explicado que “el Paseo Marítimo de Levante está completamente destrozado: anoche salieron ardiendo nuevas torres de vigilancia, la nave donde se almacena el material de playa salió parcialmente ardiendo y se está esperando un informe pericial para ver cuánto cuesta reponer unos muros que están muy dañados”. “No hay todavía un cálculo, pero se puede estar rondando ya los 300.000 euros”, ha subrayado Franco.

En cuanto a los enfrentamientos con los agentes de la Policía, se han producido lanzamiento de bengalas a la llegada de los indicativos de la UPR, produciéndose además un impacto de bala de una escopeta que atravesó la rejilla, cristal y chapa de uno de los furgones de la UPR. Asimismo, los agentes han podido escuchar dos disparos más sin que impactaran en ningún vehículo y en ningún agente.

Según ha indicado el SUP, el disparo que impactó en el furgón se produjo en en calle Virgen de Loreto con rotonda de Carrefour. En este sentido, ha lamentado que “la intención de estos delincuentes es matar policías y mientras tanto seguimos sin contar con el apoyo del Gobierno”.

Se trata de la tercera noche de altercados en La Línea, lo cual era de esperar después de que en la tarde del miércoles cientos de vecinos se manifestaran por la calles del municipio y fueran hasta las puertas de las dependencias de Guardia Civil y Policía Nacional, a los que dedicaron insultos de “asesinos y chivatos” y los emplazaban a encontrarse por la noche en las calles.

Igualmente, los manifestantes profirieron amenazas contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante la concentración. Estas amenazas se han producido desde la misma noche del lunes contra un agente de la Guardia Civil, difundiendo su foto por redes sociales y señalándolo como responsable de no socorrer a los dos fallecidos que se ahogaron tras zozobrar la embarcación que usaban para supuestamente, según los mismos que amenazan al agente, “soltar una petacas”, con las que se suministra a las narcolanchas.

Cabe recordar que esa versión ya fue descartada por la Guardia Civil, que ha explicado que la patrulla del puesto de La Línea observó una embarcación tipo patera vacía a la deriva a la altura del brazo largo del Puerto de la Atunara y observaron otra embarcación tipo patera con tres tripulantes saliendo de Tonelero --playa próxima al Puerto de la Atunara--, los cuales se aproximaron a dos bultos que había flotando en el agua y los subieron a su embarcación, observándose que eran dos cuerpos.

Una vez alertado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a su llegada al lugar de los hechos informaron que había dos cuerpos inconscientes en la segunda embarcación, realizando maniobra reanimación que resultó negativa en ambos casos. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Puerto de la Atunara, donde se personó una ambulancia del O61, que continuaron con las maniobras de reanimación durante otros 25 minutos.

Además, el primer edil ha mostrado su incomprensión por cómo “una manifestación no autorizada acabó aglutinando a mil personas” y ha señalado que “las imágenes eran espeluznantes: sin guardar distancia de seguridad, mucha gente sin mascarillas”.

Así, ha recordado que ha habido “un plan muy fuerte respecto de lo que es la represión policial contra estos ilícitos, un plan que se comparte desde el Ayuntamiento, por supuesto, y donde la Policía Local está actuando codo con codo tanto con Guardia Civil, como con Cuerpo Nacional de Policía, pero son dos vasos comunicantes”.

Asimismo, ha explicado que “la raíz del problema, aparte de que Marruecos está a 20 kilómetros escasos y es el principal productor de hachís del mundo, está en una base social que hace que haya un gran número de personas en situación de desempleo y con una escasa formación”, al tiempo que ha añadido que esto provoca que se dé “el caldo de cultivo perfecto para que las mafias se vayan implantando”.

No obstante, Franco ha mostrado su convencimiento de que “por desgracia ya hay generaciones perdidas: gente que por mucho que se le ofrezca un trabajo normal o una formación no lo va a coger porque está acostumbrada a un tipo de vida con unos ingresos que en un trabajo normal no los va a tener nunca”.

Sin embargo, ha destacado que “hay mucha gente que si tuviera una salida entraría en lo que se puede llamar la ‘economía normal’, pero el problema tiene unas derivadas complicadas y excede de los límites de competencia de un Ayuntamiento”.

Por otra parte, el alcalde de La Línea ha tildado de “principal” la meta de “encauzar las situaciones en cuanto a seguridad, que no lo está”, y ha avanzado que “hay que empezar a sentar las bases de un plan a largo plazo para que dentro de algunos años, no se sabe si cinco o diez, se puede ir revirtiendo una situación que ha llegado al punto que ha llegado por el abandono singular que ha sufrido esta ciudad”.

Cabe recordar que La Línea de la Concepción ha vivido en la noche del miércoles la tercera jornada de disturbios provocados por el fallecimiento de dos personas, de 41 y 19 años, por ahogamiento al sufrir problemas en la embarcación en la que navegaban, presuntamente relacionada con temas de suministro de petacas de combustible a narcolanchas.