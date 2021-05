Luis Ángel Hierro llama al PSOE-A a ser “ejemplar” en sus primarias y a situarse en la “socialdemocracia”

El precandidato a las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta Luis Ángel Hierro ha reivindicado este sábado la necesidad, a su juicio, de que el partido sea “ejemplar en sus acciones” en el marco de este proceso de participación interna, al tiempo que ha defendido que el “sitio” en el que debe mantenerse el partido es el de la “socialdemocracia”.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, y después de que se hayan denunciado posibles alteraciones del censo de militantes para las primarias en puntos de las provincias de Córdoba y Almería, Hierro ha subrayado que “el PSOE debe ser ejemplar en sus acciones, porque todo lo que hacemos o decimos, todo lo que ocurra en esta campaña de precandidatos a las primarias de Andalucía, llega a la sociedad andaluza e influye en la visión que tienen de nosotros”.

Ha añadido que “las primarias son una oportunidad para fortalecer el PSOE de Andalucía, para hacer marca, para que el ciudadano conozca nuevos mensajes, nuevas personas y a un PSOE-A que no era visible antes del 11 de mayo”, y ha mantenido que la plataforma Andalucía Socialista-Bases en Marcha “está demostrando que hay un partido muy vivo que va a cambiar el futuro de la organización andaluza, que estaba un tanto desconectada y desilusionada”.

Por otro lado, Luis Ángel Hierro ha argumentado que el PSOE “debe estar en su sitio, y su sitio se llama socialdemocracia, que es además la ideología mayoritaria de la izquierda”.

“Necesitamos que esté ahí, porque el PSOE ahora se está moviendo en porcentaje de voto entre el 28 y 30%, cuando tendríamos que estar en porcentajes del 38% al 44%, es decir, tenemos perdidos entre diez y 14 puntos”, según ha apuntado Luis Ángel Hierro, para quien “ese apoyo se ha perdido en el camino de la crisis, cuando Zapatero tuvo que aplicar las políticas de derechas de la Unión Europea”.

Según el precandidato, “ahora tenemos que convencer a los que se han ido, diciéndoles que estamos donde teníamos que estar”. “Nuestro proyecto es netamente de izquierda. Tenemos que ser creíbles. Si decimos que vamos a hacer una cosa, tenemos que hacerla”, ha comentado también.

Un candidato para ganarle ahora a Moreno

De igual modo, Luis Ángel Hierro ha advertido de que “algunos, de otras candidaturas, nos dicen que están preparando un candidato o candidata para ganar, no en las próximas elecciones autonómicas, sino en las siguientes”. A ellos les replica que “el candidato que salga de estas primarias tiene que vencer a -Juanma- Moreno Bonilla -presidente de la Junta y del PP andaluz- lo antes posible, porque, si no lo hacemos, en el próximo Gobierno de la Junta entrará Vox y eso no es bueno para Andalucía ni para España”, ha avisado el aspirante.