Teresa Rodríguez quiere catapultar a Adelante Andalucía a Madrid y a Europa

La líder de Anticapitalistas y ex máxima dirigente de Podemos en la comunidad, además de diputada no adscrita en el Parlamento autonómico, Teresa Rodríguez, ha vuelto a dejar claro hoy que hay un comando central en su hoja de ruta: quiere que Adelante Andalucía, formación que pretende reimpulsar el próximo junio –han convocado asamblea de refundación el día 26–, tenga «voz propia en Madrid» y «condicionar gobiernos». De hecho, ha confirmado durante una entrevista en el programa «Al Rojo Vivo» de La Sexta su intención de que concurra a las próximas elecciones generales y a las europeas. Buscarán lograr «representación» tanto en las cámaras nacionales como en el Parlamento europeo, aunque ha dejado en el aire la presentación a los siguientes comicios autonómicos tirando del socorrido «cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente».

Sus planes no han comenzado ahora. Anticapitalistas registró en 2018 un partido con el nombre de Adelante Andalucía, con el que podrían jugar en las elecciones que consideren. Pero hay un elemento que podría entorpecer en algún momento la estrategia de Rodríguez y sus afines. También existe una coalición rotulada de la misma manera, conformada por cuatro formaciones entre las que no se encuentra Anticapitalistas y sí IU y Podemos, con representación en la Cámara regional. Desde ahí han mantenido este lunes un mutismo ensordecedor, pero ya han manifestado en varias ocasiones que no descartan ninguna vía, incluida la judicial, para evitar que Adelante sea utilizada al margen de IU y Podemos, dos de las fuerzas políticas que la crearon.

Queremos tener voz y condicionar gobiernos, por ejemplo, para que no cierren la fábrica de Airbus Puerto Real pic.twitter.com/a7lxI6ZGSC — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) May 24, 2021

La Fiscalía del TC rechaza suspender las expulsiones parlamentarias

De otro lado, la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) se ha opuesto a la medida cautelar pedida por Rodríguez y otros ocho diputados andaluces de suspender su expulsión del Grupo Parlamentario de Adelante, aprobada por la Mesa de la institución. En un escrito, consultado por este diario y adelantado por eldiario.es, ha sostenido que acceder a la pretensión de los diputados supondría «anticipar el examen y la resolución de la cuestión de fondo», que es «la ausencia de su regulación» en el Reglamento de la Cámara para adoptar la medida.

Entiende la Fiscalía que no habrían acreditado «debidamente» que «la efectividad de los acuerdos del Parlamento de Andalucía» les cause «un perjuicio irreparable», así como que el ser diputados no adscritos, con la rebaja de derechos que esto conlleva, no implica que no puedan «ejercer la función parlamentaria y, en particular, sus derechos de voto en la Cámara».