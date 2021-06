Monasterio (Vox) pide elecciones urgentes en Andalucía porque Cs es un “caballo de Troya del PSOE”

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, cree “urgentísimo” que se convoquen elecciones en Andalucía porque Ciudadanos (Cs), que conforma coalición con el PP-A en el Gobierno autonómico, es un “caballo de Troya del socialismo que cuando puede traiciona y sus votos se los entrega a la izquierda”. En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, ha señalado que la situación de Cs no es algo que diga Vox, sino que ellos mismos lo han demostrado en estos meses, cuando ”traicionaron” primero a los españoles y luego a los catalanes y a los murcianos.

“Cs es un caballo de Troya del socialismo y cuando pueden traicionan y sus votos los entregan a la izquierda. Por eso es urgentísimo convocar elecciones en Andalucía para consolidar un Gobierno que traiga prosperidad a los andaluces y que cree empleo”, según ha reiterado. Para Monasterio, no pueden permitir que vuelva a la Junta el socialismo que “trajo corrupción y el robo de los fondos públicos”. “No podemos tolerar que vuelvan a San Telmo para volver a robar que es lo que han hecho durante tantos años”, según ha señalado.

En cuanto a la manifestación este domingo en la plaza Colón de Madrid en rechazo a los indultos a dirigentes políticos independentistas que están presos por el ‘procés’, ha señalado que, a diferencia de lo que les pasa a otros partidos, Vox no tiene “complejos” cuando se trata de defender los intereses de los españoles. No se puede tolerar, según ha indicado, que el Ejecutivo central pretenda indultar a “unos tipos que han atacado gravemente la libertad de los españoles, que han pasado por encima de la Constitución y que tienen planes para volver a repetirlo”. Ha advertido de que si finalmente se produce un indulto, se estará creando un precedente que no sabemos cuántas veces más va a generar la misma situación. La única solución, según ha aseverado, pasa por que los que han atacado España estén “en prisión”. Según Monasterio, los independentistas quieren perseguir a los que no lo son y obtener privilegios a través de una “extorsión a España”.

Conflicto con Marruecos

De otro lado, la presidenta de Vox en Madrid se ha preguntado si las familias andaluzas cuentan con “los 9.800 euros al mes que cuesta atender” a cada menor extranjero no acompañado que acoge esta comunidad. A su juicio, esos menores inmigrantes no acompañados son “víctimas” de las mafias y del propio Gobierno de Marruecos, que los utiliza como “armas y para atacar a España”, lanzándolos al mar con riesgo para sus vidas.

Ha proclamado que España no puede ser “cómplice” de esa situación y lo que hay que hacer es apoyar en los países de origen para que esos niños puedan estar con sus padres, que es donde mejor están, y puedan tener un mejor futuro. “Eso sí que se puede hacer y tenemos la obligación moral de hacerlo”. Según Monasterio, estos menores “lo pasan muy mal” en los centros de acogida de España y muchos “acaban siendo adictos al pegamento o vagando por la calle y cuando salen de los centros, no tienen papeles ni consiguen un trabajo”. Ha alertado además de que algunos de ellos son “auténticos delincuentes que están sembrando el terror” en muchos barrios de España.

Ha añadido que son 9.800 euros al mes lo que cuesta atender a cada menos no acompañado en Andalucía y se ha preguntado si ese dinero lo tiene alguna madre o padre andaluz para atender a su hijo.