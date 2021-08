El PSOE andaluz se rearma en busca de cercanía con «toda la sociedad»

«Nosce te ipsum» es la transcripción latina de la máxima griega inscrita –como advertencia, tal vez; como amenaza, quizás– en la pronaos del templo de Apolo en Delfos. «Conócete a ti mismo». Una de las causas que se barajan para explicar la pérdida del poder de la Junta de Andalucía por parte del PSOE andaluz, al margen de los casos de corrupción, es la desconexión del partido con la ciudadanía e, incluso, con el electorado. A Susana Díaz se le achacaba –y ella misma reconoció durante la campaña de las primarias socialista– que se dejó llevar por los cantos de sirena de una aduladora cohorte y no vio, o no quiso ver, la derrota que le aguardaba y la enorme distancia existente entre la calle y un partido que hasta no mucho tiempo antes se identificaba con la mayoría social andaluza. El PSOE es el partido que más se parece a la gente, venía a decir Susana Díaz mientras la calle ya vislumbraba el retrato de Dorian Gray. Con la llegada de Juan Espadas al liderazgo del PSOE-A, uno de los ejes de la estrategia socialista pasa por recuperar el pulso de la calle. Prueba de ello es la encuesta que está remitiendo el partido, a la que accedió LA RAZÓN, para tratar de acercarse al electorado andaluz.

Con el título genérico «Escucha activa. PSOE-Andalucía» y bajo una fotografía de Juan Espadas arropado por diferentes socialistas –entre ellos, el diputado por Jaén Felipe Sicilia, hombre de la máxima confianza de Ferraz– en contraposición a las imágenes de hiperliderazgo a mayor gloria de Susana Díaz, los socialistas se adentran en diferentes cuestiones de calado para la ciudadanía.

«Desde el grupo impulsor del PSOE-A estamos trabajando con nuestro Secretario General Juan Espadas, en el nuevo proyecto progresista de izquierda, municipalista, feminista, ecologista y social, y queremos que tú seas el centro de las decisiones políticas; por ello abrimos un proceso de escucha activa a toda la sociedad, que ha de ser correa se transmisión de vuestras inquietudes y problemas, y así, tomar nota de las verdaderas preocupaciones de nuestra provincia, de tu comarca y de tu pueblo», señala la encuesta.

«La Andalucía post-Covid se va a diseñar con el apoyo de la Unión Europea. Y tenemos que saber aprovechar esos fondos para diseñar la Andalucía que queremos: en crecimiento, con equidad, diversa e inclusiva, solidaria con el resto. Queremos construir una visión estratégica fruto del debate territorial y social que tiene que servirnos para ofrecer respuestas que logren reactivar la sociedad y la economía», señala. «Esta es una visión proactiva, de la sociedad y de la economía, basada en tres grandes pilares: Reconstrucción social y económica ayudando a los colectivos especialmente dañados y a las empresas para recuperar la confianza y el dinamismo perdido. Transformación ecológica y digital de la sociedad y de la economía para aprovechar las nuevas oportunidades. Responsabilidad social para que la justicia social, la equidad y la igualdad contribuyan a tener una sociedad mejor», continúa.

De seguido, se plantean «temáticas de enorme importancia para la reconstrucción del Estado del bienestar y la Justicia social para la Andalucía innovadora que buscamos». Entre las cuestiones que se abordan están, aparte de municipio, provincia y fecha de nacimiento, «¿qué echas en falta y mejorarías» del estado del bienestar, señalando que «la salud y los cuidados, la educación, etc. hasta hace poco fueron nuestras señas de identidad». También pregunta por las principales preocupaciones de los jóvenes, dando la opción de marcar becas y universidades, acceso al empleo, posibilidad de investigar en Andalucía, condiciones laborales dignas o acceso a la vivienda. La siguiente cuestión es sobre igualdad de género. El ecologismo, la cohesión territorial centrándose en las infraestructuras y los proyectos estratégicos son otras preguntas que se plantean.

Tras su elección, Juan Espadas abrió su liderazgo en el PSOE-A con un equipo para impulsar la participación coordinado por Felipe Sicilia con la idea de hablar «menso de nosotros y más de la sociedad». El propio Espadas anunció a finales de julio que «la próxima semana arrancaremos poniendo la arquitectura informática, la red que permita una primera llamada a la militancia y a la sociedad civil en Andalucía para que se inscriba en el proceso participativo» que quiere impulsar. Los primeros pasos ya están en marcha.

Los sondeos, de momento peor que con Susana Díaz

Los últimos sondeos publicados ya con Juan Espadas como líder del PSOE andaluz, señalan que, lejos de recortar la distancia con el PP de Juanma Moreno –que roza la mayoría absoluta–, se acrecienta la tendencia que ya se observaba con Susana Díaz al frente de los socialistas. El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces así lo señala y una reciente encuesta publicada por LA RAZÓN apunta que el nuevo PSOE andaluz pierde hasta cinco escaños en apenas dos meses y que Espadas invierte la leve senda de recuperación que dejó Susana Díaz.