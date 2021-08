Espadas se abre a apoyar los Presupuestos andaluces

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, no ha descartado apoyar los presupuestos del Gobierno andaluz del PP y Cs, y ha matizado que no lo harían “para evitar que haya elecciones, si lo hacemos es porque sean necesarios para la recuperación económica”. En una entrevista en Onda Cero, Espadas ha dicho que los socialistas quieren “diálogo con el PP y que el Gobierno andaluz no siga siendo un rehén del chantaje de la extrema derecha andaluza” que representa Vox.

”Espero que nos podamos volver a sentar para hablar de presupuestos y de lo que interesa a los andaluces”, ha afirmado el nuevo líder socialista andaluz antes de subrayar que su formación “está trabajando en un proceso de escucha activa y participación con la sociedad”. Tras sustituir a Susana Díaz al frente del PSOE andaluz, de la que ha dicho que “va a ser siempre un efectivo importante”, Espadas ha asegurado que el Gobierno andaluz “tiene un colapso claro” a nivel sanitario y ha precisado que “no estamos viendo flujo de recursos en los servicios esenciales”. ”Estamos demostrando seriedad y rigor y esperemos que se nos planteen las cuentas”, ha señalado antes de asegurar que los socialistas están “en lo que le preocupa a la gente y el Gobierno no está. Estamos en modo de colaborar y hacer una oposición constructiva”.

Ha afirmado que “es necesario un cambio en la organización de nuestro partido para trabajar de una manera más próxima y de manera diaria” y ha añadido que “la política tiene que evitar la confrontación diaria, porque harta a la gente”. ”Hay momentos en los que hay que llegar a acuerdos e intentar avanzar”, ha concluido.

Por otra parte, ha defendido que “el diálogo con Cataluña es una cuestión de Estado que pasa primero por dialogar y hacerlo desde un marco que tenga en cuenta los intereses de toda España”.