“Kichi” se ve “obligado” a subir la luz en Cádiz pese a los 12,4 millones de beneficio de la empresa municipal en 2019

Desde el pasado 1 de septiembre, la comercializadora Eléctrica de Cádiz oficialmente se vio “obligada” a subir el precio de la luz, a pesar de que el alcalde gaditano José María González “Kichi”, es el responsable último de la empresa pública con mayoría municipal y viene criticando los precios de las eléctricas. “Kichi” se ve “obligado” a subir la luz pese a los 12,4 millones de beneficio de 2019 de la empresa municipal, de los que, según denunció el PP, la mitad corresponde al Ayuntamiento gaditano.

El Ayuntamiento de Cádiz justificó el aumento de precio por el “sostenido encarecimiento del precio de la electricidad en el mercado mayorista” y recordó que la empresa municipal «ha mantenido el mismo precio durante toda la pandemia para evitar el perjuicio económico que podría suponer para familias y negocios una subida de la luz”. Ahora, “las actuales tarifas son insostenibles para la comercializadora” pese a la política de “mantener el precio más bajo posible, lo suficiente para que le permita cubrir los costes propios de la empresa”.

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, cuestionó públicamente al PSOE de Cádiz, y más concretamente a Mara Rodríguez, su portavoz municipal, sobre “por qué no evitó en el Consejo de Eléctrica de Cádiz la subida del precio de la electricidad que ha decidido aplicar ‘Kichi’ a los gaditanos a partir de septiembre”.

Ortiz cargó contra el PSOE por “estar calladito y decir sí a todas las tropelías que están cometiendo los concejales de Adelante con el consentimiento de Kichi, que no ahora, sino hace ya tiempo, viene aplicando un precio superior a la media a la luz que factura a todos los gaditanos”. El PP va más allá y apunta “al engaño de Adelante Cádiz”: “en el Pleno de constitución de 2019 dijeron que pactaban nuestra exclusión de Eléctrica de Cádiz, a pesar de ser el grupo mayoritario en la oposición, por no aprobar el Bono Social. Pero lo que parece más que evidente es que era otra gran mentira, porque el Bono ni está ni se le espera: el objetivo era ocultar toda la información posible y no tener a la oposición en el Consejo de Eléctrica, entre otras cosas para no explicar por qué no aplican los 12,4 millones de beneficio que obtuvo la compañía en 2019 a rebajar el recibo de la luz a las familias gaditanas”.

Ortiz denunció “el engaño continuo de Kichi a los gaditanos con Eléctrica de Cádiz, de la que el Ayuntamiento que preside tiene más del 50% de las acciones”. “Quiere nacionalizar las eléctricas cuando ya tiene una pública en sus manos y no hace absolutamente nada. Está instalado en la mentira y la demagogia, pero cuando las familias gaditanas paguen más por la luz no van a encontrar alivio en las patrañas que cuelga el alcalde en redes sociales. Lo que tiene que hacer este hombre ya es, antes de tanta revolución de boquilla, poner la compañía que él dirige al servicio de los gaditanos que peor lo están pasando”, señaló a través de un comunicado.

“Además de subirle la luz sin justificación alguna a los gaditanos, porque tiene más de 12 millones de euros de beneficios de los que seis van para el Ayuntamiento, lleva seis años engañando a todos con el Bono Social Gaditano, que solo usaron para acosar y perseguir a un concejal del PP, y para colmo quedó en ridículo en enero pasado cuando votaron en contra de la enmienda del PP en la que se pedía la reducción del IVA en la factura eléctrica a nivel nacional porque decía que no era la solución”, denunció el edil popular.

El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, sostiene que los clientes de Eléctrica de Cádiz han estado meses pagando menos de lo que costaba la energía y la subida es la menor posible. El aumento, sostiene, es inferior a del mercado mayorista y justifica la medida en que para la comercializadora Eléctrica de Cádiz no es posible mantener unos precios tan alejados del coste de la compra de la energía.

Según el Ayuntamiento, “la comercializadora Eléctrica de Cádiz es independiente económicamente de la suministradora Eléctrica de Cádiz y su margen de beneficio es muy limitado en comparación con la segunda”. Así “la suministradora, que es quien gestiona la red de distribución local, obtiene unos beneficios regulados por el Estado. Es por ello que la comercializadora debe aplicar un precio de la electricidad acorde con los precios de mercado”, señaló tras enviar una carta a los clientes informando de la subida.

En la carta, se expone que el precio para una vivienda media que consuma 200 kWh mensuales será de 5 euros al mes. “Hemos realizado el máximo esfuerzo”, expone.

El tema de la luz está en la calle y es recurrente en el Consistorio. En enero, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, a propuesta de Adelante, aprobó por unanimidad la petición al Gobierno de que garantice el acceso a la energía a toda la población a un precio accesible y una reforma del sistema de precios.

En las redes sociales, “Kichi” justificó el alza del precio por la herencia recibida del PP de Teófila Martínez y señaló que «urge nacionalizar las eléctricas para que los suministros básicos sean un derecho y no una oportunidad para especular». Según “Kichi”, “se prevé que la comercializadora Eléctrica de Cádiz cierre con pérdidas este 2021» y habló incluso de “atraco” por los precios de la subasta.

Pese a las palabras de “Kichi”, incluso Facua ha criticado la subida de la luz. Las tarifas «serán incluso más caras que el semirregulado PVPC. Y esto viene de largo. El año pasado cobró el kWh a 16,43 céntimos (impuestos incluidos), un 35,2% por encima de los 12,15 que supuso de media el PVPC”, apuntó su portavoz, Rubén Sánchez. «A partir de septiembre, Eléctrica de Cádiz cobrará 30,42 céntimos/kWh en horario punta (impuestos incluidos), 19,33 en llano y 14,26 en valle. Estos importes están por encima del precio medio que ha tenido el PVPC en cada tramo horario los últimos tres meses», señaló Rubén Sánchez.