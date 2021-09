La escritora vasca Alaitz Leceaga gana el XXVI Premio Fernando Lara

Cultura

La gran fiesta de las letras andaluzas volvió ayer al Alcázar de Sevilla, después de que la Covid limitara la celebración del año pasado, cuando se cumplía su XXV edición. Entre las murallas del antiguo palacio mudéjar resonó el nombre de Alaitz Leceaga como ganadora del XVI Premio Fernando Lara de Novela, con «Hasta donde llega el mar», una historia de misterio ambientada en el año 1900 en Ea, un pequeño pueblo de la costa vizcaína. El acto comenzó puntualmente a las ocho de la tarde y solo veinte minutos después se desvelaba el nombre de la triunfadora. Alaitz es un nombre de origen vasco que significa alegre y la escritora lo estaba ayer y con razón, admitiendo que este reconocimiento supone «cumplir un sueño». La gala finalmente pudo celebrarse por la evolución favorable de la pandemia y fue un día especial por la trascendencia que supone recuperar actos culturales. En el escenario, acompañaron a la ganadora la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, la consejera delegada de Axa España, Olga Sánchez y los cinco miembros del jurado, compuesto por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez y Emili Rosales.

El Patio de la Montería del Real Alcázar volvió a engalanarse para la fiesta de las letras andaluzas. Conducido por el periodista Jesús Vigorra, no contó con el habitual cóctel de la noche, que culminaba con la entrega del premio tras realizarse las sucesivas votaciones eliminatorias. Esta vez, a causa del Coronavirus, fue diferente, pero la noche no deslució la calidad de un galardón que ha vendido un millón de ejemplares en su cuarto de siglo de historia. El certamen del año pasado no permitió más que una rueda de prensa y por eso en esta edición se proyectó un vídeo conmemorativo.

Traída por la marea

Según resumió la propia autora. la narración arranca «con una tormenta brutal», en el mar Cantábrico, donde varios barcos pescadores quedan atrapados. «A partir de ese naufragio se desarrolla un misterio con tintes históricos», explicó durante una entrevista realizada por el conductor del acto, el periodista Jesús Vigorra. Tras la desaparición de algunas chicas en pueblos pesqueros de la zona, «en un momento de la historia aparece una de ellas en la orilla, como traída por la marea». La escritora ha resumido así el argumento de una novela que girará en torno a esa chica aparecida, que no recuerda nada de su pasado, pero es igual a una muchacha que vivió en el mismo lugar. «Es la primera novela en la que el paisaje es auténtico, un lugar concreto, un pequeño pueblo de la costa vizcaína que se llama Ea», relató. En 1900, fecha en la que se ambienta, sucedió en esa población un hecho similar: una tormenta provocó la muerte de cincuenta marineros que conmocionó a la población. «Quería plasmar la vida de esas personas en ese momento y de esos personajes que viven del mar, de la pesca».

La novela se terminó de escribir durante el confinamiento y admitió que eso le «sirvió para viajar» cuando toda España estaba recluida en sus casas por la Covid-19. Sobre sus gustos literarios, confesó que le «atraen las autoras victorianas» y el ambiente de esa época. Antes de su primera novela, «El bosque sabe tu nombre» –un gran éxito en España y fuera de ella–, Leceaga escribía relatos cortos que publicaba en internet. Poco a poco fue acumulando seguidores que le demandaban avanzar en sus historias. «Escribir para mí es una necesidad, forma parte de la persona que soy. Cuando tengo una idea en la cabeza, puede que tarde un año en llevarla a la práctica o cinco, pero al final tengo la necesidad de sentarme a escribir». «Escribo las historias que me gustaría leer», admitió la escritora sobre una fórmula que le ha funcionado con sus dos anteriores obras.

Con esta serán tres las novelas publicadas por Leceaga (Bilbao, 1982). En «El bosque sabe tu nombre» (Ediciones B, 2018) narraba la historia de la saga familiar de los marqueses de Zuloaga, propietarios de una mina de hierro en Basondo, un pueblo suspendido sobre el mar Cantábrico. Ambientada en la década de 1920, se adentra en la vida de dos hermanas gemelas con un extraño don y una negra profecía sobre ellas. Fue un éxito de ventas, igual que su segunda obra, «Las hijas de la tierra». De nuevo personajes femeninos protagonizaban un relato familiar plagado de secretos, que refleja la lucha de una mujer, heredera de un viñedo de La Rioja, por abrirse paso en una industria dominada por los hombres a finales del siglo XIX.

El premio, que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre la Fundación AXA y Grupo Planeta para el desarrollo y fomento de la cultura en Andalucía, cuenta con una dotación de 120.000 euros para la obra ganadora, y será publicada por Editorial Planeta. A esta vigésima sexta convocatoria del Premio se han presentado 387 novelas originales procedentes de todo el mundo. Entre ellas, 168 procedentes de España y más de 50 de países extranjeros, la mayoría del continente americano.