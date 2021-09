Andalucía y Murcia se unen contra las diferencias “inasumibles” de la financiación autonómica

Murcia

Quince millones de españoles viven entre Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, una cifra que supone prácticamente un tercio de la población de España. Hacer valer ese peso específico es lo que ha llevado a los presidentes de las tres comunidades a unir sus fuerzas para exigir dos cosas: la modificación del actual sistema de financiación autonómica -aplicado desde 2009 y que debió estar vigente solo cinco años- y que mientras culmina la negociación entre el Gobierno y las comunidades incluidas en el régimen común se articule un Fondo Transitorio que compense a los territorios que reciben dinero por debajo de la media, como es el caso de las tres implicadas, además de Castilla-La Mancha.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha vuelto a ejercer de anfitrión en Sevilla en la citas bilaterales que está promoviendo para propulsar el cambio de modelo de financiación autonómica, con la promesa de “devolver” la visita. La reunión con su homólogo de Murcia, Fernando López Miras, se ha producido este miércoles en el Palacio de San Telmo, el mismo escenario en el que el 21 de septiembre recibía a Ximo Puig. La Junta priorizó las reuniones con la Comunidad Valenciana y Murcia porque son las tres regiones a las que daña especialmente la actual distribución de fondos. El sistema provoca que las dos últimas reciban porcentualmente la cantidad más baja, el 94,4% de los que les correspondería por población; mientras que Andalucía se sitúa cuatro puntos por debajo de la media española dentro del régimen común, según la liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado por Fedea. El techo de las más beneficiadas lo marca Cantabria, cuyos ingresos se situaron 24 puntos por encima de la media, con una diferencia de 29,6 respecto a Murcia y Valencia.

La propuesta de Moreno y Puig, a la que este miércoles se suma Murcia, es crear ese Fondo Transitorio “con carácter urgente” para compensar la infrafinanciación, mientras se resuelve el acuerdo sobre el nuevo modelo. Según la estimación inicial trasladada la semana pasada por Moreno, debería dotarse de “al menos 1.700 millones anuales”. Esta vez la cercanía de posturas resultaba más “natural” al pertenecer ambos dirigentes al PP, aunque Moreno ya anunció que extendería las alianzas entre comunidades a Castilla-La Mancha, con cuyo presidente ha dicho que espera reunirse “próximamente”, a Galicia y a la Comunidad de Madrid.

López Miras ha sido tajante durante la rueda de prensa conjunta realizada al acabar el encuentro. “El actual sistema de financiación ha caducado y lo ha hecho sin cumplir sus objetivos”, ha defendido, asegurando que el modelo que se aplica desde 2009 “ha aumentado las diferencias” entre regiones “hasta límites inasumibles”. Según López Miras, Murcia estaría perdiendo “dos millones de euros al día”, unos 800 millones al año, que ha equiparado con el dinero que supondría mantener 235 colegios, 150 institutos, construir 100 kilómetros de carreteras o 33.000 plazas de residencias de mayores. “Todo esto lo dejamos de recibir en la Región de Murcia”, ha criticado.

Ahondando en el mensaje común, ha señalado que esta alianza “no trata de quitarle a unos para darle a otros. No queremos tratos de favor, como buscan y obtienen los independentistas, lo que queremos es igualdad para todos”. En su opinión, “la solución está en que el Gobierno central reparta los recursos de una manera más justa”, proporcionando “estabilidad” a la financiación de “la sanidad, la educación y las coberturas sociales”, transferida a las comunidades. “La financiación autonómica tienen que estar blindada, sin que sea vea mermada por los ciclos económicos”, ha exigido como punto de partida para el nuevo modelo que se alumbre.

Ambos dirigentes han destacado la dificultad añadida que supondrá afrontar las consecuencias de la pandemia el próximo año, no solo en la atención sanitaria, sino en las medidas de protección adicionales exigibles, sin contar con un fondo covid por parte del Gobierno central. “Hay ciertos gastos que se van a volver estructurales”, ha avisado López Miras.

Juanma Moreno ha destacado que las economías de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana representan “un 25% de la riqueza de España” y ha calculado el perjuicio económico de la aplicación del reparto actual en “11.000 millones de euros”. “¿Es justo que durante más de una década sigamos sufriendo eso?”, se ha preguntado, para pedir a continuación “abrir el melón de la financiación autonómica”, de “manera serena” y “rigurosa”.

Sobre el Fondo Transitorio de Nivelación -renombrado, ya que en la anterior reunión se “apellidaba” de Compensación-, Moreno ha explicado que Andalucía y Murcia han instado “formalmente” al Gobierno de España a abordar el debate, negando que busquen “un enfrentamiento entre territorios”. “Ante la inacción del Gobierno de España, nosotros nos tenemos que reunir”, ha concluido. El presidente andaluz ha calificado de “asfixiante” la situación económica de las tres comunidades y ha expresado repetidamente la necesidad de abordar “de manera urgente una revisión del modelo de financiación autonómica. No queremos que nadie pierda, ni vamos contra nadie”. En su opinión, el reparto actual “ha conseguido que todas las comunidades autónomas estén por debajo de sus necesidades financieras”.

Sin respuesta del Gobierno a la mesa bilateral

A preguntas de la prensa, Moreno ha reconocido que “no he recibido respuesta a la propuesta formal” que envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para “activar” la comisión bilateral entre los gobiernos de Andalucía y España, después de que Sánchez y siete ministros acudieran a Cataluña para negociar en una mesa a dos. “Vamos a ver si el tratamiento que se le da a Andalucía es el mismo que se da a Cataluña”, ha deslizado. No obstante, ha aclarado que la “diferencia” entre ambos casos radica en que “nosotros no vamos a hablar de independencia, no vamos a hablar de romper la Constitución” ni “de frentismo”, criticando que la mesa con Cataluña “tal y como está concebida” supone “un agravio” para el resto de comunidades. En el mismo tono, López Miras ha reconocido que le “preocupa muchísimo” esa negociación abierta, criticando que “partimos de un sistema injusto porque se pactó” atendiendo a “los intereses de independentistas catalanes”.

Los fondos europeos Next Generation constituyen otro nexo de unión entre Murcia y Andalucía. Así lo han manifestado sus presidentes, que han avanzado su intención de poner en marcha “proyectos comunes” relativos al ámbito agroalimentario o turístico, para aunar intereses compartidos. En ese sentido, han lamentado que “no tenemos información” todavía sobre “cuánto va a corresponder a cada comunidad autónoma” o “cuáles van a ser los requisitos” exigibles por el Gobierno de España. Para Moreno, resulta sorprendente que “seguimos sin tener datos y modelos contundentes sobre cuál va a ser el papel de las comunidades autónomas” ante el dinero que llegará desde Bruselas y que deberá adjudicarse en 2023.

“Normalidad precovid”, pero con mascarilla

En cuanto a la mejora de la situación sanitaria por la covid-19, Moreno ha celebrado que ”por primera vez” desde que empezó la pandemia, “prácticamente la mitad” de los distritos sanitarios andaluces están en nivel cero y ha vaticinado que “en las próximas semanas” avanzará hacia ello el resto de la comunidad. “La única diferencia con la etapa precovid es que seguimos con las mascarillas. El resto, se ha acabado”, ha asegurado, recordando que “la pandemia sigue” y por “nuestra posición geográfica” en la frontera sur de Europa, podría producirse la llegada de “otras cepas” procedentes del continente africano. “Espero que pronto podamos prescindir de la mascarilla. Todavía nos queda mascarilla para meses, pero estamos dando pasos hasta esa ansiada normalidad”, ha deseado.