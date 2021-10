Teresa Rodríguez: «El PSOE-A da por perdidas las elecciones y ya está pensando en las siguientes»

La política andaluza con más seguidores en Twitter (350.000) es consciente del «personalismo» con el que se construyó Podemos, partido del que formó parte hasta febrero de 2020. Meses después, el Grupo parlamentario Adelante Andalucía explotaba, con la expulsión de 8 diputados –incluida ella– y en junio de este año la coalición se «refundó» como partido político con Teresa Rodríguez a la cabeza.

Hace casi un año de la expulsión de su grupo, ¿en qué punto está políticamente?

Hemos recuperado rutinas de grupo, somos once a día de hoy. Después de aquella primera expulsión, expulsaron a una compañera y dos más se vinieron voluntariamente.

¿Tiene sentido que como diputados no adscritos puedan votar pero no proponer iniciativas?

Ningún sentido. El Reglamento anterior permitía que once diputados de distinto grupo pudieran presentar leyes. Nosotros éramos justo once y transformaron el Reglamento para no permitirlo. Lo que hicimos es darnos prisa para registrar iniciativas legislativas que están por debatirse: una sobre casas de apuestas, otras sobre ratios y comedores escolares; y otra sobre dietas de los diputados, la reforma de marras que presentamos siempre.

La Intervención del Parlamento ha desvelado gastos irregulares de su grupo en alquileres. ¿Por qué se hicieron cuando se recibían dietas específicas?

Precisamente por nuestra obsesión por ser austeros. Por eso decidimos que, en lugar de vivir en hoteles durante nuestras estancias en Sevilla, como hace el resto de diputados, íbamos a alquilar dos pisos para compartir ocho diputados. Para pagar del 1 al 5 los alquileres lo hacíamos de la cuenta del grupo y luego internamente reponíamos de las dietas. No hay más historia. A la intervención, que sólo fiscaliza la partida del grupo, le pareció extraño nuestro proceder y pidió una explicación confidencialmente en junio. ¿Qué pasó? Que quien recibió el reparo de la Intervención fue el actual grupo Unidas Podemos, y en lugar de ponerse en contacto con nosotros dejaron pasar los plazos hasta que el reparo acabara en un requerimiento final plasmado en un informe, que filtraron a la prensa. Es como si tu ex recibe una carta tuya de Hacienda y la guarda en un cajón para perjudicarte.

¿Ha hablado con Susana Díaz tras su salida como secretaria general del PSOE-A? Parecía que su relación no era buena, no sé si era apariencia política o realidad.

No, no era apariencia, siempre fue mala. Solo nos hemos relacionado en el Pleno del Parlamento en el marco de la pregunta de control.

¿Cómo se entiende que las entonces líderes de la izquierda no se dirigieran la palabra?

Ahora se supone que la situación es distinta, de hecho tenemos mejor relación personal, que no política, con el PSOE. Digo que no política por la última deriva del PSOE de llevar a cabo una política de concertación con el Gobierno de las derechas, solo porque no quiere que se convoquen elecciones, que es lo más escandaloso.

Viendo la subida del salario mínimo del Gobierno o el compromiso para la Ley de Vivienda, ¿sigue defendiendo su «no» al pacto entre Unidas Podemos y el PSOE?

Yo he defendido las políticas que este Gobierno ha puesto en marcha a favor de la gente, incluso me parece que se pueden alcanzar desde fuera. De hecho, la mayor subida del SMI la consigue Unidas Podemos en una negociación de Presupuestos.

¿Pero le han hecho cambiar de opinión?

Habrá que hacer balance con la legislatura terminada y con los resultados de las próximas elecciones, porque me temo que corremos el riesgo de que todo el descontento con los aumentos de la factura de la luz lo capitalicen la extrema derecha y la derecha. Por cierto, La Ley de Vivienda debería ser de aplicación inmediata como el SMI.

Ha alabado la capacidad de Cataluña de «hacerse valer». ¿Por qué Andalucía no ha hecho fuerza nunca con 61 diputados que aporta al Congreso?

Porque no hemos tenido una fuerza política andaluza.

El PA tuvo cinco escaños.

Pero no tuvo fuerza suficiente. Yo creo que tenía que haber tenido fuerza suficiente para condicionar Presupuestos. ¿Por qué en vez de envidiar no nos ponemos las pilas? Ahora, sería cuestión de pensar la política estatal no como competencia entre territorios, eso sería una locura, tenemos que pensar en armonizar. Los 61 diputados de Andalucía son de las sedes estatales de los partidos, no son de Andalucía.

¿El discurso tradicional de la tierra, el pueblo andaluz, la lucha... no suena ya a pasado?

Ojalá lo hubiéramos superado, lamentablemente no. Hoy por hoy aportamos menos a la renta estatal de lo que aportábamos en el año 1981, que fue cuando aprobamos un Estatuto de Autonomía cuyo principal objetivo era cerrar la brecha entre Andalucía y España. Tenemos más desempleados y más tasa de desempleo. Debemos hacernos responsables de nuestro propio destino, dejar de pedirle y mendigarle a nadie nada. Andalucía no va a salir del subdesarrollo por más fondos europeos que vengan de cohesión territorial o de compensación.

Las encuestas electorales apuntan a que el PP sería el más votado y podría gobernar con el apoyo de Vox. Y en la izquierda habrá hasta cuatro papeletas: PSOE, Adelante, Unidas Podemos y Más País.

A nosotros es que nos han echado, pedirle responsabilidades de la ruptura de la izquierda a quien ha sido desplazado...

Pero la vida política corre.

Sí, sí, estamos por la labor de llegar a acuerdos para evitar que la fragmentación de la izquierda dé apoyo a la derecha y a la extrema derecha.

¿No hay vetos, como cuando decía que «con el PSOE ni muerta»?

Hombre, una cosa es eso y otra tener que gobernar con el PSOE. Creemos que podemos movilizar un voto que no se movilizó en las últimas elecciones. La derecha está gobernando por incomparecencia del votante izquierdas, no es gente que se haya vuelto de derechas.

¿Daría un paso atrás si eso supusiera unir a la izquierda?

Si eso supone que van a respetar nuestra voluntad de que Andalucía tenga voz en Madrid y respetar la posición de ser alternativa a los 37 años de gobiernos del PSOE y si nos dejan seguir siendo andalucistas... Si encontrara un acuerdo para eso, encantada de la vida me voy a mi instituto. Eso era Adelante Andalucía antes y si hubiéramos seguido adelante con todas las fuerzas, seguramente el próximo candidato a la Junta no hubiera sido yo.

¿Cree que se adelantarán las elecciones en Andalucía?

Yo no veo que tenga motivos especialmente Juanma Moreno para adelantar las elecciones. Vienen fondos europeos, puede seguir creciendo en ese papel de político centrista, negociador, dialogante y simpático, que también es una novedad en el Gobierno de la Junta. Sabe que está creciendo y sabe que Vox se está estancando. Nos pasó en Podemos: cuando dejas de crecer, lo siguiente que ocurre es que empiezas a bajar.

¿A quién beneficiaría?

Le vendría bien a Vox . Al PP le viene bien esperar un poco más. Al PSOE-A también, creo que ya dan por perdidas las próximas elecciones y están pensando en las siguientes.