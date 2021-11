El teléfono presupuestario

Entre el relevo socialista en la Junta de Andalucía en 2019 y los números del proyecto de presupuestos regionales para 2022, hay un crecimiento de la economía andaluza del 5,2% pero de un 20% en el gasto público. La pandemia vino a ponerlo todo patas arriba pero, como ocurrió con la crisis financiera de 2008, en tiempos de catástrofes económicas, sedicentes liberales, conservadores y neocomunistas coinciden en que sólo lo público tiene capacidad para lanzar el salvavidas. Entre el gran consenso socialdemócrata que dicta gastar más cualquiera que sea el signo político de un gobierno y el consenso de Washington que recomienda recetas de austeridad para salir de las crisis, el gran triunfador es el primero. Esto es casi un “fact of life”; una verdad difícil de cuestionar y que aflora presupuesto tras presupuesto.

El relevo socialista en 2019 fue posible por una confluencia de factores. Ninguno de ellos por sí mismo fue el único responsable pero sin alguna de sus piezas, el resultado tampoco se hubiera producido. Una de esas piezas fue la movilización del voto de casi 400.000 andaluces a las candidaturas de VOX. Casi tres años y varias elecciones después, resulta claro que ese voto no viene sólo ni siquiera principalmente, de los desencantados de las opciones de la derecha impersonal, de la derecha del entreguismo sino de un electorado desmovilizado que se movió desde sus casas hasta las urnas por vez primera en mucho tiempo.

Con el espacio ocupado hace tres años por un Cs en descomposición, no contar con el electorado de VOX en la política regional sólo puede entenderse oyendo a quienes piensan -usando el símil económico- que sus apoyos responden a una oferta rígida o inelástica. En definitiva, piensa el gobierno de coalición PP-Cs que sea cual sea el precio que se les exija, los ahora 11 diputados de VOX acabarán respaldando los presupuestos con tal de no señalarse en el mismo bando que socialistas y multicomunistas. La fallida maniobra de Cs de desbancar al PP del gobierno regional de Murcia es el soporte más robusto para quienes así piensan pues en aquella maniobra que ahora sabemos que tuvo mucho más de filias personales que de discrepancias políticas, tanto los diputados de VOX como los exdiputados del mismo grupo, eligieron no sumar en el bando de la izquierda. Si se espera que actúen igual en Andalucía, se les puede pedir cualquier precio a sabiendas de que, finalmente, entregarán sus votos al gobierno de coalición. Es el comportamiento propio de la oferta rígida.

Sólo de esa forma se pueden entender detalles como los del teléfono que sirve para titular estas letras. El diputado almeriense Rodrigo Alonso exhibía recientemente en un debate parlamentario el teléfono de atención a la violencia intrafamiliar denunciando cómo la Junta de Andalucía había enterrado el mismo obviándolo de cualquier acción comunicativa. Si no se tratase de un servicio social clave sonaría de manera muy parecida a lo que circulaba por los despachos de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía en plena negociación de presupuestos para 2019, “¡buscadme proyectos de 300.000 € para convencer a estos fachas!”. La oferta rígida. Era como decir buscadme un puñado de migajas con las que tomar el pelo a estos salvapatrias.

La violencia intrafamiliar no es ninguna migaja para salvapatrias. Es un servicio público más para atender a situaciones dramáticas que merecen toda la atención de las administraciones públicas, particularmente de la Consejería de Salud y Familias. No basta con que el consejero Aguirre se confiese con la doctora Piñero -representante de VOX en la comisión del ramo- como fiel defensor provida, lo que se le exige es que actúe públicamente como tal poniendo en divulgar este teléfono de atención a víctimas tanto empeño como el desplegado en la respuesta a la pandemia de la Covid. Obras son amores y el resto es chalaneo de lo pactado.

El gobierno de coalición PP-Cs ha desplegado grandes esfuerzos es los últimos meses en recabar el apoyo socialista a sus presupuestos. El propio equipo de gobierno se había puesto como prueba determinante la postura del PSOE en el debate sobre la Ley de Tributos cedidos y en el del proyecto de ley de tasas y precios públicos. Una vez conocido el voto socialista en contra y el de VOX a favor, sabía que la única opción que tenía para sacar los presupuestos adelante era esforzarse en recuperar el apoyo de los que le auparon a la presidencia del gobierno regional. Probablemente demasiado tarde. Probablemente la oferta no era rígida. Es lo que tiene no cumplir con los acuerdos.