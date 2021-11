Moreno agotará la negociación de las cuentas pese al bloqueo de la oposición

Ambiente preelectoral. La sesión plenaria dejó patente la ruptura de Vox con el Gobierno de PP y Ciudadanos. Que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya buscado ahora en los socialistas el aliado preferente para la aprobación de los Presupuestos de 2022 ha sido la excusa perfecta para que el partido de Abascal pidiese la convocatoria de elecciones en Andalucía. «Si quiere arrimarse a las ruinas del socialismo con nosotros no va a contar», advirtió a Moreno el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien acusó al popular de acercarse demasiado a la izquierda. «No sabemos si Susana Díaz se ha disfrazado de usted. Existen dudas sobre su política y si hay dudas hay que ser responsables y convocar elecciones», advirtió tras haber afeado al presidente haber roto el pacto de investidura y de «traicionar a sus votantes».

«La campaña va a llegar, pero no es el momento de la pancarta», le respondió Juanma Moreno. El Gobierno andaluz fijó para noviembre de 2022 la celebración de los comicios regionales, pero con el descalabro de Ciudadanos a nivel nacional se prevé que Moreno las adelante a primavera con la intención de gobernar en solitario. No obstante, el presidente popular insistió de nuevo en que su objetivo es la «estabilidad» y agotar la legislatura. Para eso necesita sacar adelante los Presupuestos, por lo que pidió a Vox que vuelva a votar a favor como en las tres ocasiones anteriores. «Han trabajado con responsabilidad y no entiendo por qué ahora hacen una enmienda a la totalidad. Son cuentas pragmáticas que buscan el interés general. Dije que son los Presupuestos soñados por los socialistas porque en su ideario defienden que haya más sanidad, y estas cuentas le dedican 1.100 millones (más), además de 600 millones a educación y otros 500 millones a servicios sociales. ¿No están de acuerdo en eso?», le espetó Moreno a Gavira.

Los socialistas taampoco le darán luz verde, pese a la voluntad negociadora que en un principio mostró su líder, Juan Espadas. El «no definitivo» a las cuentas llegó después de la celebración del Congreso socialista del fin de semana pasado en la que Sánchez dio el espaldarazo a Espadas, quien excusó su cambio de postura por la no renovación de 8.000 sanitarios contratados para la pandemia gracias a los fondos Covid enviados por el Ejecutivo central. «No van a apoyar los Presupuestos porque no tienen el coraje de romper los lazos con (Pedro) Sánchez», le reprochó María Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento y achacó a la oposición «parar el crecimiento de Andalucía» por su rechazo a los Presupuestos.

«Este Gobierno tiene la firme determinación de agotar hasta el último plazo para sacar adelante las cuentas públicas», insistió el presidente Moreno tras recordar a Vox y también PSOE que la mano está tendida. «Estamos dispuestos a dialogar hasta la extenuación y a no poner vetos ni cordones sanitarios», apostilló. El presidente andaluz vendió sus Presupuestos como los de «la reconstrucción» y advirtió a los grupos que de no sacarlos adelante impedirían un crecimiento del PIB del 7% y la creación de 125.000 puestos de trabajo. «¿Quien se puede negar a aprobar esto?, preguntó Moreno.

Pero desde el PSOE le volvieron a recordarle las cifras del paro y los despidos de sanitarios. «En el último trimestre, 40.000 personas se han ido al paro y Andalucía lidera el ranking de desempleo en España con 900.000 parados, cuando en el conjunto del país hay un descenso inédito ¿Cómo es posible? Además, la sanidad sigue igual, ¿por qué sigue siendo misión imposible coger cita en tiempo razonable y que en lugar de reforza el SAS despida a 8.000 profesionales?, le afeó Ángeles Férriz, portavoz socialista.

Aunque el presidente popular insistió en varias ocasiones de que los suyos son unos «Presupuestos expansivos», Férriz le afeó éMoreno que en en las cuentas «con más millones de la historia de la Junta, recorta más de la mitad en ayudas a empresas, emprendimiento, innovación y economía digital, un 46% la actividad industrial y minera, y un 35% las políticas de reactivación económica», además de que «reduce drásticamente la ayuda a la inversión de las pymes». «Hasta a su maravillosa (agencia) Trade le ha recortado 120 millones», le reprochó la portavoz socialista al presidente andaluz, al que también criticó que, en materia de empleo, «de los fondos que tiene que poner la Junta ha recortado 90 millones», y «el Estado pone de más 235».