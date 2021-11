Casado: “Esto no es un talent show de megalomanías. Esto es un instrumento para mejorar la vida de la gente”

El presidente del PP, Pablo Casado, arrancó su intervención en el XVI Congreso del PP de Andalucía entre gritos de “Pablo a La Moncloa”. Casado señaló el acierto de celebrar el encuentro en Granada y recordó el arranque de la campaña de 2018 en Andalucía, “con 75 actos”. “Algunos, pocos, no creían en él. Pero la mayoría de los andaluces sí. Yo siempre creí en ti”, indicó Casado. Después del cambio histórico, vino la negociación y “vinieron los de siempre: los que enredan”. “Lo que tenga que pasar en Andalucía, lo decidió, lo ha decidido siempre y lo seguirá decidiendo Juanma en Andalucía”, dijo Casado. “Nunca hemos hablado para hablar de la fecha de elecciones en Andalucía”, reveló Casado. “El día que hablamos, cuando la moción de Murcia, le dije literalmente desde el despacho del Congreso: Juanma, tienes todo mi apoyo para hacer lo que consideres. Piensa primero en Andalucía y después en el partido. Porque los intereses de los andaluces son los intereses de nuestro partido”. Casado reiteró: “Juanma, tienes las manos libres”. Añadió que “además me da igual, porque tengo la convicción de que vas a arrasar”.

“El camino a La Moncloa pasa por San Telmo”, señaló Casado. “Ya eres un referente, Juanma”, manifestó el líder del PP. “Esta tierra ahora es noticia por la honestidad, no merecía serlo por la corrupción”, explicó. “Sea quien sea, esté donde esté, el que haga algo irregular, no tendrá cabida en este partido”, aseveró Casado.

Casado dijo que “somos un gran equipo, aquí no caben los solistas”. “El personalismo no cabe en el PP”, añadió. “Esto no es un talent show de megalomanías. Esto es un instrumento para mejorar la vida de la gente”, manifestó.