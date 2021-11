El cortometraje belga ‘Bluestar’, triunfador de ‘Almería en corto’ de Fical con tres premios

El cortometraje ‘Bluestar’, de François Vacarisas (Bélgica), se ha alzado este viernes como el gran triunfador del Certamen Internacional de Cortometrajes ‘Almería en corto’ tras conseguir el premio a la mejor obra en la categoría internacional, al mejor guión y el de mejor interpretación masculina, que ha recaído en el actor protagonista, Nissim Renard.

La gala celebrada en el Auditorio Maestro Padilla de la capital almeriense, enmarcada en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), ha servido también para reconocer como mejor cortometraje nacional a ‘Tótem Loba’, dirigido por la actriz Verónica Echegui, mientras que para ‘Farrucas’ ha sido el premio a la mejor interpretación femenina por el papel de su protagonista, Hadoum Benghindira.

Para ‘Farrucas’, de Ian de la Rosa y factura almeriense, ha sido, asimismo, el premio que concede la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) al mejor cortometraje andaluz, reconocimiento que suma al premio a los valores que ya se le había otorgado previamente por Amnistía Internacional.

El certamen ‘Almería en Corto’ 2021, que ha llegado ya a su vigésima edición y al que han concurrido un total de 30 cortometrajes de 15 países, ha galardonado con el Premio ‘Cecilio Paniagua’ a mejor fotografía’ a Agustín Barbaroux por el cortometraje ‘Haut Les Cours’ (Francia), de Adrian Moyse Dullin, quien ha sido reconocido con el premio a la mejor dirección.

El premio ‘Gil Parrondo’ a la mejor dirección artística ha recaído en Weijia Ma por el cortrometraje ‘He An, Step in to the River’ (China), y el que concede anualmente la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería al mejor cortometraje almeriense ha recaido en ‘Marcianos’, de David Pérez del Águila.

El público que ha llenado las actividades de Fical a lo largo de la semana también ha tenido voz y voto y, por ello, ha concedido el premio del público al mejor cortometraje a ‘The HandyMan’, del director Nicholas Clifford (Australia), mientras que el Premio RTVE al mejor cortometraje iberoamericano ha sido para el documental ‘Mama’, de Pablo de la Chica (España).

Aniversario

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha reunido en torno a su 20º aniversario a profesionales con mayúsculas de la actualidad del cine en España. ‘20 años de Fical’ ha estado moderada por el periodista Evaristo Martínez y, además, ha contado con la presencia del actor Manolo Solo y los directores Isabel de Ocampo, Felipe Jiménez Luna y Juanjo Giménez, todos ellos con una mochila repleta de ideas y anécdotas vividas en tierra almeriense durante su paso por las distintas ediciones del evento.

El Patio de Luces de la Diputación Provincial se quedaba pequeño para recibir a los invitados, que agradecieron poder pasar la tarde hablando de cine, y de un festival que en los últimos años no ha hecho más que crecer.

El moderador del debate, periodista de profesión y vocación, así como un apasionado del séptimo arte, ha dado la bienvenida a los asistentes destacando la importancia de contar con protagonistas “ganadores en pasadas ediciones”.

Felipe Jiménez Luna, director, ha reconocido estar emocionado. “Para mí, esto significa el retorno a momentos gloriosos. Nosotros ganamos un premio aquí en 1997 y eso lo llevamos dentro”, ha dicho, destacando la importancia de que Fical siga estando presente en el panorama cultural almeriense, y está encantado con que “haya evolucionado tanto, incluyendo otros géneros, ya que cuando empezaron a funcionar solo era de cortometrajes”. En la actualidad, trabaja también en el mundo de las nuevas tecnologías, que le apasiona.

A su lado, Manolo Solo, uno de los actores emblemáticos del cine español y la pequeña pantalla, ha contado sus inicios. “Yo empecé ya mayor en el mundo audiovisual, el primer premio que me dieron fue en esta tierra por ‘Bailongas’, y curiosamente, el año pasado, por ‘A la cara’, me dieron otro”, ha dicho. En cuanto al festival, “ha ido transformándose y evolucionando. Ahora está apoyando muchos proyectos nuevos. Es impresionante”. Respecto a su vida laboral, ha resaltado estar “muy contento” por la cantidad de trabajo que se le presenta: entre sus proyectos está una obra teatral con Paco Becerra.

Juanjo Giménez ha centrado buena parte de su intervención en un repaso a lo que ha sido y es actualmente el festival: “trae recuerdos muy grandes de felicidad, porque no todos los días recibes un premio”. Concretamente, él recibió dos galardones en Almería, ambos por dos trabajos que “nos ayudaron muchísimo, porque a veces estas cosas llegan cuando más las necesitas”.

Isabel de Ocampo, otra de las directoras participantes con el premio a mejor dirección en el año 2008 por el corto ‘Miente’, que luego ganó también el Goya, ha manifestado que “volver a Almería es importante para mí. Ahora trabajo más en el mundo del largo, de las series ya veremos. Nosotros no elegimos, es la vida la que te va llevando”.

Una de las anécdotas de la tarde la ha puesto el actor Manolo Solo cuando explicó que un lugar privilegiado en su casa es para el premio que ganó en Almería. Esté hecho de mármol de Macael, de modo que “si te cae encima del pie te lo destroza”.

Los asistentes han participado al final de la ponencia en una mesa redonda para conocer algunos detalles más de los protagonistas de la mesa redonda. Tanto el actor como los directores se han mostrado cercanos y han compartido algunas de las anécdotas durante su estancia en Almería.