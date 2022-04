La agricultura andaluza y su nueva estructura de costes

La recién clausurada feria internacional de frutas y hortalizas Fruit Logística ha sido la del «reencuentro» para las empresas andaluzas que han podido ver, de nuevo cara a cara, a sus clientes en todo el mundo. Una edición donde la agricultura intensiva y la provincia de Almería volvían a destacar con casi una quincena de marcas representadas. Edición menos concurrida, también por coincidir con momentos claves de la campaña agrícola, pero que deja un balance positivo al recuperar ese contacto personal necesario tras la larga pandemia, para analizar la situación de incertidumbre general. En las continuas reuniones, se trataron asuntos como el aumento de los costes del sector alimentario y el papel que deben asumir las grandes centrales y cadenas de compra, para hacer viables los acuerdos actuales. El sector agrícola andaluz, que en enero alcanzaba los 1.129 millones de euros en ventas al exterior, presumía de cualidades en Berlín, pero sin esconder ya la incertidumbre a la que se ve sometido.

«Al productor no le va a quedar nada, si no repercutimos nuestros aumentos de gasto a los clientes». Francisco Belmonte, gerente de una de las empresas más destacadas en agricultura ecológica, Biosabor, explicó que ya «estamos avisando a la cadena, con números en la mano, de que si no incorporamos el aumento de costes, en almacenaje, en transporte, no sólo no vamos a poderlo asumir, sino que se va a producir una vuelta de los productores al cultivo convencional. Lo ecológico no será ya viable».

La sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria siguen siendo los grandes dogmas de la muestra agroalimentaria más importante del mundo, pero ante competidores como Marruecos y Turquía, la industria almeriense pone encima de la mesa también la viabilidad económica de sus negocios. «Hay que estar aquí, como uno de los principales focos de producción del mundo», dice Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, Coexphal. «Por fin, se ha dejado de hablar de mascarillas para hacerlo de negocios. Y en estas reuniones, aunque también lo están haciendo las empresas, nosotros de manera institucional, queremos trasladar la nueva estructura de costes del sector», señaló. Las cifras que barajaba el campo almeriense esta semana en Alemania, eran de un encarecimiento de hasta un 24% en la producción de frutas y verduras. «Necesitamos, urgentemente, trasladar este incremento también al precio de nuestras ventas y al público. Pero no pueden seguir asumiéndolo nuestros agricultores, que van a pérdidas y no van a poder tener una renta», indicó.

No todo es negativo, sin medidas de prevención Covid, los stands estuvieron nutridos de vida .«Este tipo de ferias son muy positivas porque nuestras empresas, también a través de Extenda, fidelizan relaciones comerciales, crean otras nuevas y, además, pueden ver también la competencia tan importante que empieza a haber. No podemos dormirnos», señaló la delegada de Agricultura en Almería, Aránzazu Martín, satisfecha de se amortigüen los encarecimientos con «los buenos precios que estamos teniendo los últimos meses en las pizarras. Nuestros agricultores están teniendo ese revulsivo para seguir trabajando, seguir innovando, para crecer», dijo.

Mientras haya precio habrá continuidad en los compromisos, pero sale también de Fruit Logística la importancia estratégica que supone la industria alimentaria en esta crisis mundial. Antonio Román, director de la unidad de negocio del Grupo Agroponiente, reconoció que están «muy contentos. No sabemos si ha sido por la ausencia de alguna empresa de la provincia, pero nos estamos viendo desbordados de reuniones y de acuerdos. Los mercados, ahora mismo, lo que quieren es llegar al producto», indicó. Habrá que afinar también en las demandas de alemanes y europeos, ya que «no está claro si va a haber los aprovisionamientos que se esperan. Productos como melón y sandía, o incluso el pepino, nos pueden estar faltando. Estamos contentos de toda esta demanda, pero lo que queremos conseguir es que se cotice también en el precio», manifestó.

Que los mercados entiendan el nuevo marco de costes marcará el futuro inmediato de la agricultura antes de la próxima cita de esta feria internacional, pero Almería sigue apostando por este recurso económico. El alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, aprovechó para dar a conocer el nuevo Polo de Innovación Tecnológica que pretende suponer para la capital «el mayor centro de innovación agrícola de la región, que va a situar a la capital en el epicentro de decisiones estratégicas de un sector, el agroalimentario, en el que Andalucía es una potencia mundial». Tiene una inversión inicial de 10 millones.