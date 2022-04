«Autopistas del mar» para la agricultura en Almería

Se espera que más de un millón de pasajeros pasen este año por el Puerto de Almería tras la reanudación de la línea regular de viajes con Marruecos esta pasada semana. Con la vuelta a la actividad de las navieras que operan con Nador, quedan restablecidos al cien por cien los servicios de pasajeros con el norte de África, que ya operaban con Argelia desde el pasado mes de noviembre, pero que incorporan ahora más de la mitad del movimiento de salida que estaba paralizado desde marzo de 2020 en la dársena almeriense.

«Nuestra mayor fuerza está en los pasajeros, por lo tanto confiamos en que esto sea la vuelta a la normalidad», dice el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Jesús Caicedo, que añadió que «desde el lunes (anterior) los viajeros marítimos pueden entrar y salir con coche, lo que nos prepara ya para un momento clave como es la Operación Paso del Estrecho (OPE)».

La OPE empieza en junio y hasta septiembre dejará unos 600 mil pasajeros en el puerto almeriense. Y esta infraestructura, «uno de los mejores calados de España», afronta una ampliación «por valor de 25 millones de euros» para abrir otros horizontes, como la exportación de frutas y verduras.

«Nosotros lo estamos intentando y hasta ahora hemos fracasado», reconoce Caicedo, que presentó hace días en Berlín la propuesta a comercializadoras y empresas de la alimentación, representantes de navieras, de puertos europeos y otros sectores de la logística; «pero el transporte internacional ya está atento a una alternativa seria por mar y podemos ser necesarios en un futuro inmediato. El transporte tiene sus problemas y Almería carece de alternativas a la carretera, hasta la terminación del Corredor mediterráneo. La situación medioambiental, con las exigencias europeas y la huella de carbono, hacen que el barco sea una ventaja competitiva y nosotros estamos preparándonos para ser una realidad como potencial exportador», señaló. También la Fundación Bahía Almeriport y su gerente, Fabio Laborda-Ortega, destacaron al Puerto de Almería como plataforma de servicios logísticos «con el firme propósito de avanzar en la exportación de frutas y hortalizas vía marítima desde nuestro Puerto. La operativa es segura al 100%».

El Puerto de Almería cuenta con un espacio logístico en los muelles de Pechina y Poniente, y espacios para albergar nuevos tráficos estratégicos como este tipo de exportaciones. Además, tendrá más capacidad con la ampliación del Muelle de Pechina y su conexión con el Dique Exterior, en los que se podrán acoger buques de mayor calado. A pesar de que la ecuación «precio-tiempo» parece frenar aún el interés de las empresas hortofrutícolas para que sus productos perecederos viajen por alta mar, el presidente de la APA insistió en que conexiones «a través del puerto de Londres, con otros países del ámbito mediterráneo, pueden ser muy competitivas».

El Puerto apela a la capacidad, al volumen y capacidad de exportación almeriense, que lidera el sector agroalimentario andaluz con 3.253 millones en 2021, más de la mitad de las ventas y un crecimiento del 7,9% respecto al año anterior.

«Nosotros no queremos competir contra el transporte por carretera. Ese sector no tiene riesgo, necesitas camiones de puerto a puerto y de puerto a puerta. Ponemos sobre la mesa una operativa mayor, sostenible, con menos emisiones y que puede reducir el tráfico en la congestionada red de carreteras almeriense», indicó. Una apuesta que según la Autoridad Portuaria se apoyará en el Puerto Seco de Níjar, proyecto ya en licitación y que podría iniciar las obras de la primera fase en 2023, para la creación de un área logística cuando finalicen las obras de alta velocidad Murcia-Almería. Según la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, promotora del proyecto, corresponde con la franja situada entre la autovía A-7 y el eje estructurante paralelo a ella, la terminal intermodal y su ramal ferroviario, el área de parque industrial multifuncional y los viarios generales que permiten su accesibilidad. Una actuación de más de 100 hectáreas para las empresas que necesiten operar tanto en el puerto de la capital como en el Puerto de Carboneras, y que también necesitará «de una conexión directa de la A-7 y de las vías del tren, al Puerto de Almería; para evitar los enormes nudos que se forman en las entradas y salidas de la ciudad, a lo que no ayuda su orografía». Nuevos proyectos para un puerto clave en transporte de pasajeros, que reinicia la actividad normal, a la espera de decir adiós a las últimas medidas sanitarias.