Betis-Elche: la final de la Copa del Rey no lo es todo

A cuatro días de disputar la gran final de la Copa del Rey y pelear por el cuarto título en total de su historia, el Betis recibe al Elche en un partido que podría parecer secundario, con esa fenomenal cita a la vuelta de la esquina, pero que no lo es. No alcanza a tener la trascendencia de lo que acaecerá el sábado, pero el equipo verdiblanco se enfrenta al franjiverde con tres puntos básicos en su otra gran lucha: la plaza en la próxima Liga de Campeones. Su rival no está disperso en tantos frentes, pero su visita a Sevilla tampoco es intrascendente del todo, ya que aún no tiene garantizada la permanencia en Primera. Así pues, choque de metas distintas en un extraño contexto y en un estadio que será una enorme fiesta de despedida a los suyos antes de la gran final.

Manuel Pellegrini ha tenido claro desde el principio que ganar un partido, cualquiera, es la mejor manera de preparar el siguiente, sea cual sea la competición. Así compaginó la Liga con la Copa y la Europa League y así lleva afrontando la final copera desde que se clasificó, hace ya un mes y medio. Por el camino ha dicho adiós al torneo continental, pero leve varapalo fue ese en una campaña que puede concluir con otro pase a Europa y, el sábado se verá, un título. Y además llega a esta semana fundamental en un buen momento, después de cinco jornadas ligueras sin perder que incluyen tres victorias y dos empates, el último de grandísimo valor en la cancha de su perseguidor más firme, la Real Sociedad.

“Lo ideal habría sido tener la semana libre para jugar el partido del sábado. Lo bueno es que hay cuatro días”, dijo este lunes el técnico verdiblanco, que no entiende del sábado porque antes está el martes. “El objetivo es ganar al Elche, sumar los tres puntos y seguir en la pelea europea. Ya llegará la final de Copa”, añadió. Por eso alineará “el mejor once posible”, aunque es legítimo pensar que habrá más de uno y más de dos futbolistas que no aparecerán en la formación de la final. Está por ver que sean los jugadores franquicia, léase Fekir o Canales, sin olvidar a Guido Rodríguez o Borja Iglesias.

Tampoco llega en un mal momento el Elche, henchido de ánimo tras golear al Mallorca y finiquitar así una inquietante serie de cinco derrotas en seis jornadas que lo abocó a un sufrimiento inesperado, al menos teniendo en cuenta los buenos números de Francisco, que se sentó en su banquillo justo después de la derrota precisamente contra el Betis en la primera vuelta (0-3). El revulsivo funcionó y el devenir de los ilicitanos a partir de ese momento fue fulgurante, pero esa mala racha los volvió a colocar donde no querían estar. En cualquier caso, el triunfo del pasado fin de semana los ha resituado con siete puntos de margen sobre el pozo y su objetivo es traspasar la cuarentena (de puntos) cuanto antes mejor.

En ese transitar hacia la salvación, el entrenador andaluz sigue sin contar con sus dos delanteros más destacados, los argentinos Lucas Boyé y Guido Carrillo, ambos lesionados. A la lista de ausencias se une el centrocampista Omar Mascarell, sancionado. Por el contrario, el colombiano Helibelton Palacios regresa a la convocatoria tras cumplir castigo ante el Mallorca. “Ellos tienen uno de los partidos más importantes de los últimos años, pero al final están a tres puntos de la Champions y ante nosotros van a jugar los mejores. Y además tienen una plantilla fantástica y bien compensada”, destacó ayer Francisco al hablar del Betis.

Alineaciones probables:

REAL BETIS: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Víctor Ruiz; Miranda; Guido, Guardado; Aitor Ruibal, Fekir, Joaquín; y Willian José.

ELCHE CF: Edgar Badía; Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas, Mojica; Josan, Guti, Gumbau, Fidel; Pere Milla y Ponce.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 21.00 horas.