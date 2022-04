Rocío Barriga y Laila Tafur presentan sus propuestas de danza en la XII edición de “Vertebración”

La cita, organizada por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD) en colaboración con el Teatro de la Maestranza y con la ayuda del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), se celebrará, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, el 29 y 30 de abril en la sala Manuel García del Teatro de la Maestranza.

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá los próximos días 29 y 30 de abril, en la sala Manuel García, la XII edición de Vertebración, ciclo de danza contemporánea impulsado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD), con la ayuda del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, y la colaboración del propio Maestranza.

La cita, cuya celebración coincide este año con el Día Internacional de la Danza, persigue promover y visibilizar el talento de las compañías de danza contemporánea en Andalucía. Vertebración es un proyecto surgido en el año 2010 con el objetivo de convertirse en espacio de encuentro y de intercambio creativo entre compañías que se están iniciando y profesionales consolidados.

Para esta edición se han seleccionado dos propuestas escénicas. La primera de ellas, ‘Todo esto no es tradición’ de la sevillana Rocío Barriga, se estrenará el viernes 29 de abril. Se trata de una pieza en la que la creadora propone un mapa por el cual viajar a través del tiempo, con el objetivo de transmitir la importancia de llegar a conocerse a través del pasado.

“Todo esto no es tradición -explica Barriga-, surge con la necesidad de conocerme y saber cuál ha sido mi pasado. Me inquietaba saber cuál había sido el papel de las mujeres en mi propia historia y conocer un poco mejor a estos referentes directos. Cuando inicio la investigación redescubrí que en mi árbol genealógico ha existido mucha tradición militar. Esto me generó muchas preguntas que necesitaba abordar desde mi propio cuerpo. Como en la documentación que iba encontrando tenía mucho peso el papel masculino, me iba surgiendo la necesidad de dar su espacio al papel femenino y por eso decidí crear esta pieza, que subtitulo como ‘manual fallido para un estudio genealógico’ porque utilizo el árbol genealógico como una herramienta de creación escénica y fallido porque no encuentro en este árbol a los referentes femeninos que iba buscando, o la información es mínima en relación con la encontrada acerca de los hombres de mi familia”.

“Creo que haciendo zoom hacia las historias individuales -continúa Barriga- logramos armar el puzle de nuestra historia común y colectiva. La suma de todas esas historias es lo que somos. Tenía la necesidad de limpiar lo que ha habido antes, darle su espacio, entender que ha estado ahí y liberarme, pero pasando antes por ahí”.

El sábado, ‘Carne de canción’ de Laila Tafur

El 30 de abril será el turno del segundo de los proyectos, ‘Carne de canción’, de la granadina Laila Tafur, concierto escénico que combina lenguajes relacionados con el movimiento y la creación escénica multidisciplinar. Se trata de una pieza donde la canción es el eje principal. Un encuentro con la canción en el que la danzante se vuelve audaz en sus estudios de erudita ignorante.

Laila Tafur FOTO: Tristan Perez-Martin

Según explica la propia autora, “Carne de canción es una oda al juego, a la experimentación a través del juego, al aprendizaje desde lo placentero y no sólo desde el esfuerzo”. “En el caso de esta pieza -incide Tafur- la canción se aborda desde la perspectiva de una bailarina con sus herramientas de bailarina, que no son otra cosa que un entrenamiento de lo sensible y la percepción del cuerpo y la piel puestas al servicio de la producción sonora. Trato de analizar cómo se produce música a través de una danza y cómo suena una danza y qué de cantar tiene el bailar. Es como dislocar los parámetros del baile y la canción o el toque y unirlos y ponerlos a jugar para ver cómo se afectan. Cómo modular eso”.

Las compañías seleccionadas realizarán, además, en los días previos a la exhibición de ambos espectáculos, una residencia técnica en el Teatro de la Maestranza disponiendo de los medios que les permitirán culminar con su proceso creativo gracias al apoyo de la Asociación PAD, el INAEM y el propio Teatro de la Maestranza. Las entradas se encuentran a la venta en este enlace.

La Asociación de Profesionales y Compañías para el Desarrollo de la Danza en Andalucía (PAD) es una entidad con dos décadas de trayectoria que agrupa a los profesionales de la danza y compañías de Andalucía, representándolos ante las instituciones públicas, con el objeto de promover y apoyar el sector, mejorar sus condiciones laborales y formativas y contribuir a su desarrollo profesional. En la actualidad la integran un centenar de compañías y profesionales andaluces. La Asociación PAD pertenece a la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Danza (FECED) y a Danza-T, la red de trabajadoras de la danza.

‘Todo esto no es tradición’ de Rocío Barriga

29 abril 2022 / Sala Manuel García Teatro Maestranza / 20 horas.

SINOPSIS

Una pieza o manual fallido que nos propone un mapa por el cual viajar a través del tiempo. Escenas, rituales, números y códigos que nos sirven para preguntar y no encontrar respuestas, ¿dónde han quedado escritas las mujeres de esta historia? ‘Todo esto no es tradición’ surge de un gran interés por querer saber sobre mi genealogía, especialmente me interesaba saber cómo fueron las mujeres que crearon mi historia. La tradición militar de mis antepasados me ha permitido encontrar documentación que recoge información sobre momentos históricos, guerras, fechas, lugares y personas, pero una de las mayores frustraciones que he ido encontrando en el camino es que ellas no aparecían, no están representadas y por eso era como sino hubieran existido. A través de esta investigación me proponía darles cuerpo, lugar y tiempo.

BIO

Bailarina y creadora original de Sevilla. Se forma en diversas instituciones como el Centro Andaluz de Danza, Institut del Teatre, Conservatorio Superior de Danza ‘María de Ávila’ y Folkwang Universitat der Kunste en Alemania. Actualmente forma parte del programa del máster en investigación en danza del Royal Conservatoire de Antwerp y de Singel en Bélgica. Entre 2018 y 2019 fundan el colectivo de jóvenes creadoras La Basal y empieza a desarrollar su trabajo como creadora participando en diversos festivales del panorama español. En 2020 inaugura la exposición ‘Identidad cuerpo y tierra’ junto a la fotógrafa Sara Sánchez creando el Colectivo Tragasantas.

‘Carne de canción’ de Laila Tafur

30 abril 2022 / Sala Manuel García Teatro Maestranza / 20 horas.

SINOPSIS

El baile es mi oficio, la cosa que yo practico, donde aspiro a la maestría. Deseo la aparición de una forma en un cuerpo, bailo en la brecha entre una u otra posibilidad. Me muevo constantemente entre la abundancia y la falta, con todo, la chicha y la ficción. Aprendo a sostenerme en la desestabilización. En el encuentro con la canción, me lanzo también a lo todavía no producido pero desde una lógica aún más distante. Me comporto como una osada que hace como si sí supiera hasta que lo consigue hacer. Como una ignorante erudita titilo entre el saber y el no saber, colándome en ambos, mezclando cosas atenta a los afectos y donde mi brújula es el placer contenido en el hacer.

En esta pieza pongo en crisis lugares centrales que salvaguardan el saber, la academia o universidad, que trabajan mayormente en la acumulación de datos además de privilegiar el saber teórico frente al encarnado. Se necesitan prácticas que produzcan conocimiento desde lo lúdico y placentero; en mi caso me apropio de la disciplina musical e invento una serie de ejercicios caseros, amateurs o DIY que consigan aproximarme, por un lado a la producción sonora y por otro a la generación de saberes.

BIO

Nacida en Granada, estudió en La Universidad de Reykjavik y La Politécnica de Lisboa y se licenció en Coreografía en Institut del Teatre. En 2017/18 cursó el Máster MPECV del Reina Sofía, donde comenzó su interés por la canción y la producción amateur de conocimiento. Esta investigación continúa en PEI del MACBA entre 2020/21. Sus trabajos en solitario se llaman ‘Mi arma’, un western flamenco, ‘Susobras’, sobre la propia danza, y ‘Monstruo’, sobre lo indecible, lo salvaje e indomesticable. Junto a Alba Rihe, ha fabricado ‘Cobalto’, una pieza a medio camino entre el concierto, la meditación y la discoteca. Todos estos trabajos se han desarrollado gracias al apoyo de Masdanza, Certamen Coreográfico Madrid, Graner, Sismograf, La Caldera, Barceloneta, Colectivo rpm, C3A, Teatro Pradillo, Leal Lav, Espaço do Tempo, ADF o MR. Como intérprete he trabajado para Xavier Le Roy, Janet Novas, Jerome Bel, Albert Quesada, Carmelo Fernandez, Lipi Hernandez, Vero Cendoya y Taiat Dansa.