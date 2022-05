La precampaña andaluza eclosiona con baile de candidatos y ministros en la Feria

Hasta tres candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía y tres ministros del Gobierno de España se dieron cita en la Feria de Abril de Sevilla demostrando que la comunidad autónoma se juega mucho en la próxima cita electoral del 19 de junio. La precampaña –la oficial comenzará el 3 de junio– eclosionó con baile de políticos de distinto signo y con mensajes dirigidos al electorado en un ambiente distendido, sin los estrictos argumentarios de las comparecencias públicas.

Una de las apariciones que más expectación generó fue la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la polémica sobre el cumplimiento de los contratos en la Feria a la luz de la nueva reforma laboral. Díaz, que continúa sin dar muchas pistas sobre el proyecto político que liderará a nivel nacional, valoró el «frente de izquierdas» que prevé presentarse a los comicios andaluces y que no termina de cuajar. Precisamente, hoy termina el plazo de presentación de las coaliciones electorales y los partidos situados a la izquierda del PSOE –Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz– no han desvelado aun el nombre de la marca ni el candidato.

En este contexto, Díaz hizo un llamamiento a «sumar proyectos» políticos distintos, aunque matizó que «no me compete a mí señalar las negociaciones que se están desarrollando en Andalucía» para acordar esa posible confluencia. No obstante, advirtió de que «el verbo que me gusta conjugar es ‘sumar’, ‘sumar’ y ‘sumar’». «Sumar diversidades, sumar proyectos diferentes, sumar para seguir ensanchando nuestro país», añadió Díaz, antes de apostillar que, «desde luego», lo que le «gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos», sino que «mire hacia adelante y hacia la suma».

Al calor de la vicepresidenta segunda se acercaron algunos de los actores que participan en la negociación del «frente de izquierdas». Fue el caso del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero; la portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto; el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba; la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, y el diputado de Unidas Podemos por Cádiz y vencedor de las primarias de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado. También acompañaron a Díaz la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez; Mar González, representante de Equo; y José Antonio Jiménez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Al plantel de ministros se sumaron el titular de Consumo, Alberto Garzón, y la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, que posaron con Díaz; el candidato socialista, Juan Espadas; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla.

Espadas hizo referencia a los buenos datos de la creación de empleo en abril «como consecuencia directa de la reforma laboral» y subrayó que «no se puede olvidar que lo que hoy es satisfacción de todos los partidos fue en su momento el voto contrario de las derechas». El secretario general del PSOE-A lamentó que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esté «centrado únicamente en la confrontación» con el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Los andaluces tienen que saber distinguir que hoy todos están por el diálogo social, pero que ese compromiso no se reflejó con votos en el Congreso», insistió. «Hay quien se centra en una estrategia política de confrontación o rechazo al Gobierno de España y hay quien está con los trabajadores, con medidas que hace que uno de cada dos contratos que se firman sea indefinido», remarcó.

Moreno, por su parte, acudió a la Feria junto a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo. También fue a la caseta de UGT y se fotografió con los responsables sindicales, encabezados por Castilla. El presidente en funciones se mostró confiado en «conseguir una mayoría fuerte, segura, constructiva y serena» el próximo 19 de junio. «Estoy cada vez más convencido de que la inmensa mayoría de los andaluces no quieren polarizaciones, radicalidad, no quieren posiciones muy extremas». Era la segunda vez que Moreno visitaba la Feria de Abril en el ejercicio del cargo por el paréntesis impuesto por la pandemia. Recibió muchas muestras de cariño en el Real y las entendió como «el mayor acicate, el motor para trabajar por Andalucía».

En su reflexión sobre las aspiraciones de los votantes andaluces, Moreno defendió la existencia de «una Andalucía abierta, inclusiva, en la que cabe todo el mundo», además de apelar a la Andalucía del «equilibrio».

Tras los buenos datos de empleo del pasado mes de abril, el Gobierno andaluz espera cifras «muy positivas» y habló en ese sentido de «un mes de mayo muy bueno, de junio, julio, agosto, de septiembre», aunque advirtió de que «nos queda mucho por hacer» y consideró que «vamos por el camino apropiado».

El presidente de la Junta en funciones defendió que el trabajo realizando durante esta legislatura «está dando sus frutos» y «lo va a seguir dando los próximos meses». «Nos hemos ganado la credibilidad y la confianza del sector productivo», remarcó.

