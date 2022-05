Espadas cree que Moreno muestra “debilidad” al no descartar una repetición electoral

El secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, se ha mostrado este lunes convencido de que su partido “va a ganar” las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y “no habrá segundas elecciones”, y ha considerado que el presidente de la Junta y candidato a la reelección con el PP-A, Juanma Moreno, muestra “debilidad” al no descartar una repetición electoral tras dichos comicios. En una atención a medios tras mantener una reunión con representantes de UGT-A en la sede del sindicato en Sevilla, Juan Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que Juanma Moreno no descartara este domingo, en una entrevista publicada en ‘El Confidencial’, una repetición electoral en Andalucía si no lograba una “mayoría suficiente” para gobernar en solitario tras el 19 de junio.

El líder socialista ha argumentado que “alguien que se presenta a las elecciones y, antes de llegar incluso a la campaña, ya entiende que va a perder, muestra debilidad”, tras lo que ha agregado que “si los andaluces votan masivamente lo mejor para Andalucía, va a ganar el PSOE y no habrá segundas elecciones”, sino sólo “una”. En esa línea, Espadas ha augurado que, tras dichos comicios, se conformará “un gobierno de progreso para Andalucía”, y ha mantenido que “el problema que tiene Moreno Bonilla es que sabe que el PSOE le va a ganar las elecciones, que lo va a volver a hacer”.

El candidato socialista ha remarcado que “en Andalucía no somos tontos, sabemos que Moreno está engañando a los andaluces al no decirles que pactaría con Vox un gobierno de Andalucía, que se presenta a las elecciones con el comodín del público para pactar con Vox el Gobierno de Andalucía, igual que sus compañeros (del PP) en Castilla y León”, según ha remachado. Espadas ha emplazado a Moreno a “que no hable de gobierno en solitario ni de varias oportunidades para conseguirlo, porque hay que celebrar unas elecciones, pedir el voto y que los andaluces decidan”, y ha aseverado que “a la primera va la vencida”.

“El que quiera un gobierno de progreso y vote desde la izquierda, tendrá que votar a la izquierda, y el que quiera un gobierno de derecha con la ultraderecha, votará a la derecha y a Moreno”, ha sostenido Juan Espadas, quien ha concluido manifestando que “alguien desde la moderación, el centro y la izquierda de progreso va a votar lo que quiera, no justo lo contrario”.