Los británicos de Andalucía también lloran la muerte de su reina

La comunidad británica asentada en Andalucía ha reaccionado a la muerte de la reina Isabel II con consternación y tristeza, y durante un día las banderas de la región ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos tras el luto oficial decretado por el gobierno regional.

Andalucía mantiene estrechos vínculos con el Reino Unido, en parte por los 91.712 británicos que viven en la comunidad andaluza, según el Instituto Nacional de Estadística, y a la colonia británica de Gibraltar.

Málaga es la provincia con más ciudadanos británicos, con 55.778, seguida por Almería, con 17.144, Cádiz, donde hay 6.812, y Granada, con 6.646.

La comunidad, según la Junta de Andalucía, está además en proceso de recuperación del turismo británico, que rozó los 3 millones de turistas en 2019 y representa en torno a la cuarta parte del turismo extranjero que recibe la comunidad.

Las últimas noticias del estado de salud de la reina Isabel II fueron seguidas por numerosos británicos que estaban en la playa, terrazas o con amigos aprovechando el buen tiempo de Andalucía.

Sally, que lleva unos días de vacaciones en Mojácar (Almería), yafirma a Efe que la muerte de la reina es una noticia “terrible, muy triste”. Aunque no conoce a ningún miembro de la comunidad británica local, manifiesta su deseo de que lleven a cabo algún acto para recordar a esta “mujer única”.

A apenas unos metros se cruza otro grupo de británicos entre los que se encuentra Bernardette: “No tengo palabras para describir la pérdida. Lo que hemos perdido es enorme”, dice compungida.

Las muestras de condolencias se han ido sucediendo en distintos municipios andaluces y los ciudadanos de Gibraltar han expresado este viernes su tristeza en un libro de condolencias que el Gobierno de la colonia ha puesto a su disposición en su sede oficial.

“Nosotros éramos tu Roca, y tú eras la nuestra”, ha escrito en este libro el ministro principal, Fabian Picardo, “en nombre de todos” los gibraltareños, que ha sido junto al gobernador, David Steel, de los primeros en firmar en este libro.

El volumen de condolencias estará disponible para el público en el vestíbulo de la sede del Gobierno de la colonia británica hasta el viernes 16 de septiembre.

Gibraltar ha suspendido los actos de celebración del Día Nacional, previstos para el 10 de septiembre. Las banderas permanecerán a media asta hasta el día del funeral de Estado por la reina y se izarán sólo temporalmente para la proclamación de la adhesión del nuevo soberano.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha declarado este viernes un día de luto oficial en la comunidad y el luto estará vigente desde las 12:00 horas de hoy, 9 de septiembre, hasta las 12:00 horas de mañana 10 de septiembre.

Durante ese plazo, la bandera de Andalucía ondeará a media asta en el exterior de los edificios públicos donde su uso sea obligatorio, al tiempo que se invita a secundar este gesto al resto de instituciones y entidades públicas y privadas que así lo consideren.

El decreto firmado por el presidente de la Junta de Andalucía subraya el “ejemplo personal de compromiso, sentido del deber y entrega al pueblo británico” de la reina Isabel II, que ha sido “testigo de excepción y protagonista fundamental de las últimas siete décadas de la historia europea y mundial”.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha indicado en Twitter que “con la Reina Isabel II acaba una era que ha marcado la historia de Reino Unido y del resto del Mundo. Todo mi cariño al pueblo británico, especialmente a los que por elección son vecinos de Marbella y a los visitantes que vuelven cada año”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado en sus redes sociales que Isabel II es “una de las personalidades más importantes de la Historia del mundo contemporáneo, un ejemplo de servicio a su país. Su muerte señala el final de una época”.

Con esta decisión, Andalucía se une a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, declaró tres días de luto en la región por la muerte de la reina británica.

Gibraltar

El pueblo de Gibraltar llora desde anoche la muerte a los 96 años de la reina de Inglaterra Isabel II, una monarca muy querida por muchos en esta colonia británica en la península ibérica, donde nunca se han sentido abandonados por su ausencia y que la consideraban como “un pedazo de nuestra familia”.

En sus 70 años de reinado, Isabel II solo visitó el Peñón una vez, en 1954, pero eso no ha sido impedimento para que aquí la sientan como su reina.

“Era nuestra reina y siempre ha sido muy buena con nosotros. Nunca nos ha abandonado”, asegura a EFE una gibraltareña que hace cola para firmar en el libro de condolencias ubicado en el vestíbulo de la sede del Gobierno de la colonia británica.

Flores por la reina fallecida. (AP Photo/Marcos Moreno) FOTO: Marcos Moreno AP

Han venido a esta cita en grupo para mostrar juntos su respeto y sintiendo mucho la muerte de la reina Isabel II. “Cuando nos dieron la noticia, mi mujer y yo nos pusimos a llorar porque nos dio pena”, añade su compañero de cola.

Desde ayer, Gibraltar mantiene sus banderas a media asta en señal de duelo y en algunos lugares el negro está presente como muestra de respeto, como Robert, que regenta un negocio de maquillaje en Main Street y hoy ha llegado con una camiseta negra.

Para él, Isabel II fue “una mujer increíble” y aunque le sorprende que en 2022 aún exista la monarquía en Reino Unido, hoy se ha vestido de negro para mostrar su respeto a una mujer que estuvo al frente de la monarquía durante décadas e hizo “un buen trabajo”.

Del nuevo rey, Carlos III, reconoce no saber mucho, “sólo algunos escándalos del pasado” que son conocidos por el mundo, pero espera que sea “la mitad de bueno de lo que lo fue ella”.

En sus 70 años de reinado, Isabel II sólo visitó una vez el Peñón de Gibraltar. Lo hizo en 1954 dentro de la gira mundial que realizó, ya como monarca, para visitar los estados pertenecientes a la Commonwealth.

Gibraltar fue la última parada de esa gira y ya nunca más volvería por estas tierras británicas en territorio español. Sin embargo, esta colonia nunca ha dejado de respetar la figura de Isabel II y lo que representaba para su pueblo.

Simi recuerda que tenía 4 años cuando la reina visitó Gibraltar y su madre la llevó vestida de blanco y “con dos moñitos”, una imagen que sigue guardando en su memoria.

“Estoy triste porque ha sido un pedazo de nuestra familia la que se nos ha ido”, cuenta con pesar Simi, que ha venido hasta la se de del gobierno del Peñón ataviada con una bandera de Reino Unido.

Sobre el nuevo rey, Simi cree que no tendrá la misma fortaleza que su madre y asegura que respetará su reinado “aunque no me gusta mucho su señora”, apostilla sobre Camila Parker, la reina consorte.

“Devastados” y “con el corazón roto” se sienten hoy una pareja de ciudadanos británicos que estaba de turismo en Gibraltar y que han acudido hasta donde se ha instalado el libro de condolencias para rendir honores a Isabel II,

Para ellos fue “una gran mujer” y “vivió toda su vida como reina” y por eso creen que Carlos III será “un gran rey”, algo que también espera el grupo que les precede en la cola, quienes animan al monarca “a seguir los pasos de su madre”.

A la una de la tarde, hora inglesa, una salva de 96 cañonazos, uno por cada año vivido por la reina Isabel II, disparada por el Royal Regimiento de Gibraltar de la Base Naval, han valido de homenaje de esta colonia por el fallecimiento de su majestad.

Esta mañana, el ministro principal de la colonia británica, Fabián Picardo, firmaba en el libro de condolencias dispuesto por el Gobierno del Peñón declarando que esta “era su roca” al igual que la reina era la de este pequeño territorio.

En esta colonia de apenas 7 kilómetros cuadrados, las banderas se encuentran desde ayer a media asta y así permanecerán hasta el día del funerales de Estado de la reina, y solo se izarán temporalmente para la proclamación de la adhesión del nuevo soberano.