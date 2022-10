Kany García: “No es tan fácil cruzar el océano y pensar que las entradas se han agotado”

La cantautora más reivindicativa de Puerto Rico, Kany García, vuelve a España con su nuevo álbum “El amor que merecemos”. Con un estilo inconfundible, su carácter valiente y una voz que llega al alma, la artista promete un show difícil de olvidar en su gira por Europa, que comienza el próximo 16 de octubre en Sevilla.

El próximo domingo tendrá lugar el concierto de la capital hispalense, para el que casi no hay entradas. En el resto de ciudades han tenido que colgar el cartel de sold out. Ganadora de seis Latin Grammys, desde 2007 ha escrito e interpretado algunos de los éxitos más importantes del pop latino como “Hoy ya me voy”, “Alguien”, “Duele menos” y “Para siempre”. Con su séptimo disco de estudio, “El amor que merecemos”, Kany García quiere conquistar España con su música y su forma de entender la vida. Además de divertirse y regalar conciertos únicos, la cantautora relata las historias de las mujeres del siglo XXI a través de “sus interpretaciones expresivas y su letra sumamente perceptiva”. La artista ofrece una entrevista a LA RAZÓN en la que adelanta algunos detalles de sus próximos conciertos y reflexiona sobre la improvisación en la vida, el amor (que merecemos) y su relación sentimental con la música.

Tras colgar el cartel de sold out en los conciertos de España, Kany asegura que le resulta complicado pensar en un éxito tan arrollador. “Para mí no es tan fácil cruzar el océano y pensar que las entradas se han agotado, en especial en lugares en los que pusimos días horribles”, afirma la cantante. Después de digerir la noticia, la puertorriqueña ya pone el foco en el futuro y asegura que esa situación solo le provoca ganas de “pensar en lo que viene” y soñar “con un lugar más grande y un mejor día” para el próximo año.

Respecto al lanzamiento de ”El amor que merecemos”, considerado uno de los 22 álbumes latinos más relevantes del 2022 por la revista Billboard, comenzar esta nueva ruta en España es para la cantante “uno de esos grandes logros alcanzados” en lo que se refiere a “trabajar este disco desde cero”.

Asimismo, los fans de Kany García están de suerte porque al ser la primera gira por España el público se va a encontrar “con la generosidad del repertorio” en unos conciertos en los que la artista y su banda han aprovechado “para quitarle el polvo a canciones que no suelo cantar, pero que han sido éxitos en tantos otros lugares”. En este sentido, los asistentes podrán escuchar las canciones más conocidas de la cantante en un espectáculo que no dejará indiferente a nadie y en el que incluso podrían acudir conocidos cantantes del ámbito nacional. “Tener este álbum en la mesa me da la oportunidad de que –ojalá– me acompañen invitados de lujo en cada una de las ciudades”, confirma. Y no sería de sorprender ya que Kany García trabaja con otros cantantes de la altura de Alejandro Sanz, Rozalén, Vanesa Martín, Dani Martín o Leiva, entre otros. Para ella, la colaboración con autores tan conocidos en España es una oportunidad de la que se benefician todos: “se abren puertas a un lado y otro de la orilla”, afirma. Respecto a su dueto con Alejandro Sanz, Kany explica que el cantante “ha sido un super maestro, aliado y gran compañero en este álbum”. No obstante, por su forma de ver la vida y contar la historia de tantas mujeres, Rozalén es la artista a la que más minutos ha dedicado en esta entrevista. “Rozalén y yo tenemos una amistad de muchos años y creo que tenemos luchas y líneas de pensamiento muy en común. Las cosas que nos duelen y nos afectan van de la mano. Hacer algo con ella era algo que me hacía congruencia en todos los sentidos: musical y sobre todo personal”, explica.

Justito a tiempo es la canción que canta con Rozalén y que habla de la violencia de género, una de las peores enfermedades que arrastramos en el siglo XXI y que ocurren a un lado y otro del atlántico. La letra emociona, pone los pelos de punta y es un grito de esperanza y una mano de la que pueden agarrarse las cientos de miles de mujeres que se encuentran en esta situación. Sus voces, un referente ya en la música feminista; el dúo entre Rozalén y Kany García, un espectáculo que queremos escuchar una y otra vez en la lista de reproducción. “Justito a tiempo lo logré porque sabía que me iba, me iba, me iba o se iba mi vida”, dice la canción. Para Kany García, esta producción fue “como buscar una manera en la que ambas tuviéramos credibilidad. No solamente en la parte musical o en la letra, sino que tenía que haber un poquito de muchas cosas para que no se sintiera que era una canción muy de Kany o muy del mundo Rozalén”, asegura. Así mismo, la cantautora muestra su lado más sentimental y no oculta su admiración por la cantante española: “es lindo cuando conoces a la humana que hay detrás de la artista. Creo que le acabas admirando más que a su repertorio porque el ser humano es aún mayor. Eso es lo que me pasa con Rozalén”.

En lo que se refiere a su interés por la lucha feminista, la artista explica que nace de “la posibilidad inmensa de tener un micrófono y saber y reconocer lo que está pasando en el mundo y las mil maneras en la que se normalizan cosas que no se tienen que normalizar”. Kany García, una artista capaz de mimetizarse con el público en sus conciertos para hacer de cada uno de ellos un espectáculo totalmente diferente, asegura que para ella “es una necesidad recurrir a este tipo de canciones” porque, además de crear conciencia, le sirve para “acompañar a gente que se siente sola y encuentran en la música canciones que pueden llevarse a situaciones que están viviendo”.

Cartel de la gira por España de Kany García FOTO: La Razón

Y hablando del amor, Kany es una enamorada de la vida, la música y las reflexiones. Todo lo refleja en sus temas, como en su último álbum, aunque ¿merecemos todos el amor del que ella habla? Para la puertorriqueña la respuesta es sí. “Lo merecemos porque todas y todos tenemos algo que ofrecer”, afirma Kany. Sin embargo, más adelante explica que cuando una persona se plantea qué es lo que merece debe acudir a un estado de “introspección y autoevaluación total” en el que se pongan en valor los atributos individuales de cada uno. Para Kany, este álbum representa un canto a la autoestima, al diálogo interno con uno mismo y a la búsqueda del amor individual.

En el escenario, confiesa, es donde “más segura” se siente. Kany García, una de las cantautoras más influyentes del pop latino, llega con fuerza a España, un país en el que garantiza que estará “al servicio” de su público, al que considera esencial en todos los shows. “Hay noches donde me puedo desplomar porque vi algo que me afectó mucho y noches que son una fiesta total. De una ciudad a otra puede cambiar absolutamente todo por esa catarsis que te ofrece la gente”, manifiesta la cantautora, que ya debe estar preparándose para su concierto en Sevilla, que tendrá lugar próximo domingo, 16 de octubre, en el Cartuja Center.