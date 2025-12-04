Ruiz Boix, imputado, profundiza la fractura en el PSOE de Cádiz

La situación interna del PSOE de Cádiz vuelve a tensarse tras conocerse la imputación del alcalde de San Roque y secretario general provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, en una causa por presuntas irregularidades en la contratación de personal municipal. El dirigente socialista, sin embargo, ha apelado a la calma. «Estoy súper tranquilo», afirmó, insistiendo en que ha actuado «con total legalidad». La investigación parte del Juzgado de Instrucción número 3 de San Roque y está relacionada con el proceso por el que la pareja de la secretaria municipal logró una plaza en el Servicio de Deportes. El caso llegó al Tribunal Supremo por la condición de aforado del dirigente, pero la Sala ha devuelto las diligencias al juzgado de origen al apreciar que «no desprenderse de la exposición remitida indicios contra la persona aforada», según el auto referido por Ruiz Boix.

Aunque el regidor sanroqueño ha querido restar importancia judicial al asunto, su imputación llega en un momento donde el PSOE de Cádiz continúa inmerso en una división que el XV Congreso Provincial dejó al descubierto. Ruiz Boix se impuso por un margen estrecho en las primarias, y el respaldo a la nueva Ejecutiva –un 65,9% de los delegados– evidenció que la unidad está lejos de consolidarse.

Los grupos enfrentados en la organización provincial arrastran meses de tensiones. Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota y principal rival interno de Ruiz Boix por la secretaría general, reconoció tras su derrota que «no hay espacio para quien no le apoyó, la interlocución y la participación es la justa y necesaria», en alusión directa a la dirección recién elegida.

La sensación de fractura quedó confirmada cuando Ruiz Boix apartó a Ana Carrera como portavoz en la Diputación por no respaldar su candidatura. Desde entonces, el secretario general ha lanzado varios mensajes hacia quienes cuestionaron su liderazgo. «Que algunos se dejen ya de jugar al Stratego», reprochó, criticando a quienes, según él, han tratado de romper los consensos internos. Y añadió un llamamiento a la disciplina orgánica: «Hago un llamamiento a la responsabilidad y a la madurez de todos los compañeros, para que se pongan a disposición de la democracia y de quien ha ganado en estas votaciones».

Recomponer el partido

A pesar de las fricciones, la dirección provincial socialista se fija como objetivo inmediato recomponer las relaciones internas y prepararse para las próximas citas electorales. El reto es considerable: recuperar el pulso en los municipios y aspirar a regresar al gobierno de la Diputación de Cádiz, un territorio clave para el PSOE andaluz.

La provincia de Cádiz experimentó un vuelco político significativo en las elecciones municipales de 2023. Aunque el mapa gaditano mantiene una notable presencia socialista en varias localidades y las formaciones de izquierda conservan bastiones importantes, el avance del Partido Popular fue rotundo.

Si en la cita electoral anterior los populares solo consiguieron imponerse en cinco municipios, en 2023 duplicaron resultados y alcanzaron el triunfo en diez localidades, siete de ellas con mayorías absolutas. Cádiz y Jerez se convirtieron en los ejemplos más simbólicos de ese salto, mientras que en Algeciras José Ignacio Landaluce revalidó su amplia ventaja sin dificultades.

Este reequilibrio de fuerzas tuvo consecuencias directas en la gobernabilidad de la Diputación de Cádiz. El pacto sellado entre Juan Franco, líder de La Línea 100x100 y alcalde de la localidad gaditana, y el Partido Popular permitió a los populares recuperar el control de la institución provincial, desplazando a Juan Carlos Ruiz Boix, que había ejercido un papel central durante los últimos años bajo administraciones socialistas. El acuerdo terminó por consolidar el giro político en la provincia y marcó el cierre de una etapa dominada por el PSOE en la entidad supramunicipal.