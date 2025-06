Los agricultores de Doñana se sienten "engañados" 20 meses después del pacto

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha celebrado una asamblea general en la que ha aprobado, por unanimidad, pedir a los grupos parlamentarios de Vox y PP que vuelvan a dar luz verde a la proposición de ley para modificar el Plan Especial de la Corona Norte Forestal de Doñana. Así se ha acordado tras una votación de los miembros de la plataforma, todos ellos agricultores del Condado de Huelva, que expresaron sentirse "abandonados y engañados" por el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras 20 meses sin avances en el conocido como 'Pacto de Doñana'.

Los agricultores han manifestado no entender que "se hayan activado las ayudas para todos los colectivos -universidades, entidades sociales, etc.-, incluso los ayuntamientos y nosotros sigamos sin tener noticias". Fue, tal y como han recordado en la asamblea, gracias "al consenso con los agricultores cuando se avanzó en esta solución y línea de ayudas. Y somos precisamente nosotros los que no hemos cobrado nada", ha subrayado el portavoz de la Plataforma, Manuel Mora.

En el mismo sentido, ha lamentado que "ya sabemos que nuestras ayudas no van a estar disponibles hasta marzo o abril del año que viene". Por este motivo, los agricultores han acordado "plantar todas las hectáreas, no dejar ni una fuera", mientras no se dé una solución a las promesas incumplidas.

La firma del pacto se produjo en Almonte el 27 de noviembre de 2023, "y aún no tenemos nada", ha explicado Mora. Por este motivo, "hemos retomado las negociaciones para activar la proposición de ley en el Parlamento Andaluz" y ya se ha comunicado por escrito al grupo parlamentario de Vox y del PP la decisión de la asamblea. A juicio del portavoz, los agricultores "lo han dado todo por este pacto, retiraron la proposición de ley del Parlamento andaluz, su única baza hasta entonces para salvar sus explotaciones, y ahora esperan que las administraciones respondan".