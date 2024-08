«Almería no se podrá conectar con el Corredor Mediterráneo en 2026»

«Almería tiene todos los tramos terminados o en ejecución en la provincia», aseguró el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la última visita a las obras de la línea de alta velocidad en Níjar y para constatar la «buena marcha» de unos trabajos con más de la mitad de la inversión ya ejecutada según el Gobierno. Puente presumió del «elevado ritmo» de las actuaciones y señaló que «hemos licitado, invertido y avanzado más que nunca en este tramo» para «el objetivo de que, en esta legislatura, Almería se conecte con Murcia a través de la infraestructura ferroviaria más moderna de nuestro país y tener una movilidad más eficiente y sostenible».

Así, el ministro reconoció que «existen circunstancias climatológicas y de otro tipo» que podrían cambiar el «objetivo de que el AVE circule en la provincia en 2026» y amplió el margen para la llegada del AVE hasta el final del mandato actual, apelando a un «compromiso» e «inversión nunca vista». El Ejecutivo aportó cifras como «1.181 millones de euros en seis años»; así como los importantes avances» en tres subtramos que suman 69 de los 100 kilómetros de vías previstas en Almería, con una inversión de 463 millones. Al tiempo, se aborda también la segunda fase de la integración del tren en Almería capital, con otros tres tramos finalizados y un presupuesto, en este caso, de 166 millones.

Así, todo apunta a que «la provincia no se podrá conectar con el Corredor Mediterráneo en 2026», como explicó José Carlos Tejada, portavoz de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería. «El problema radica en la licitación del soterramiento de Lorca, un proyecto de 4 kilómetros de túnel, cuando lo más fácil hubiera sido una variante que hubiera rodeado la localidad». En este sentido, el colectivo integrado por unas 230 asociaciones almerienses valoró que «esta licitación se ha visto tarde, ha comenzado tarde y no nos cabe duda de que va a ser culpable de los retrasos en el enlace definitivo», pese a que «la ejecución de obra en Almería nos da cierta esperanza de que estén terminados todos los tramos a fecha de 31 de diciembre de 2026». Aunque Tejada quiso «agradecer que dos ministros hayan venido a Almería, porque es signo de preocupación porque las obras de alta velocidad lleven los ritmos previstos por las licitaciones», el AVE no podrá llegar hasta «que se completen todos los tramos en territorio murciano» y eso «podría lastrar» unos meses más, la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo en Murcia-Almería».

«La foto que vimos en el recorrido que realizamos siguiendo las obras hasta Vera nos gustó», precisó el portavoz de la Mesa del Tren, porque «es verdad que la gran mayoría de viaductos tienen los pilotes hechos y algunos están terminados en Almería», a excepción de la plataforma del ramal Pulpí-Águilas y los de la estación de Almanzora-Vera, que no afectan al avance de las obras de la rama central. No obstante, los progresos del AVE en Almería no solucionan los actuales problemas de movilidad almeriense, que en cuanto al tren pasan también por el traslado temporal de la estación a Viator y la pérdida de algunas frecuencias. «No entendemos los motivos para no poner en marcha el enlace ferroviario de mediodía con Madrid que teníamos antes de la pandemia», denunció Tejada, tras retrasarse la medida «hasta noviembre». La Mesa del Tren exige mejoras en el «maltrato de la operadora Renfe con Almería» y dudan de las mejoras prometidas en cuanto a la conectividad ferroviaria con otras provincias andaluzas como Granada o Sevilla. «Lo creeremos cuando lo veamos», declaró Tejada, mostrando su preocupación por que «la puesta en marcha de ese tren híbrido debe garantizar la operatividad con Granada y con Jaén, circulando a través de Linares-Baeza, manteniendo el servicio para poblaciones muy importantes».

Por otro lado, la Mesa del Tren también afeó esta semana el «desinterés» de la Junta ante la «imperiosa necesidad» de mejorar la red ferroviaria almeriense. Con una carta a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, lamentaron «más de dos años intentando cerrar una reunión» para abordar asuntos como «el puerto seco de Níjar y su conexión ferroviaria, la conexión del tren con el Puerto de Almería, el futuro tren de cercanías del Bajo Andarax o la construcción del futuro corredor ferroviario de la Comarca del Poniente». «Instamos a la Junta de Andalucía a que comience a trabajar también de forma decidida en estos proyectos que no son menores para la provincia», concluyó Tejada.