La causa por drogas que dio pie al "caso Mascarillas", archivada y sin continuidad

El caso Mascarillas de Almería, en cuya segunda fase fue detenido el pasado 18 de noviembre el ya expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, tuvo su origen en la operación 'Lúa', centrada en el narcotráfico y que dio pie a una instrucción judicial que ya se encuentra cerrada y archivada.

El Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona decretó el sobreseimiento libre y el archivo de la causa por tráfico internacional de drogas y blanqueo de capitales que pesaba sobre Kilian López Solé, el empresario investigado en Almería por la supuesta adjudicación irregular de material sanitario por parte de la Diputación de Almería.

Según recoge el auto judicial de archivo, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada confirma que no existen indicios de delito contra López Solé ni contra el resto de investigados en esta rama de la investigación, después de que las pesquisas policiales confirmaran que los contenedores sospechosos de transportar cocaína desde Brasil contenían, en realidad, "únicamente café".

La investigación, iniciada a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, trataba de esclarecer la existencia de una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico que pretendía introducir droga en España a través de la mercantil Andgar International Trading.

Sin embargo, la inspección de dos contenedores procedentes de Santos (Brasil) realizada en el puerto de Algeciras (Cádiz) y su posterior seguimiento hasta Barcelona descartó la presencia de estupefacientes.

"Los hechos no son constitutivos de delito", concluye la magistrada en su resolución, acordando el archivo definitivo respecto al delito contra la salud pública y el blanqueo de capitales asociado a este ilícito, dejando sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario catalán por estos motivos concretos.

Esta decisión judicial desvincula a Kilian López de las acusaciones de narcotráfico y tenencia ilícita de armas, toda vez que el auto aclara que el arma de fuego intervenida, una pistola marca Glock, fue hallada en el domicilio de otro investigado, y que las diligencias sobre la misma se remitieron a los juzgados de Granollers, sin relación con López Solé.

No obstante, el empresario continúa en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería. Esta sede judicial mantiene abierta la instrucción por delitos derivados de la adjudicación de contratos de suministro de material anticovid por parte de la Diputación de Almería, una causa separada y distinta a la archivada en Barcelona.

Se trata de una causa que hace un par de semanas amplió su investigación a la adjudicación de obras públicas por parte de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines (Almería) y que se saldó con la detención de cinco personas, entre ellas el citado expresidente, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y la investigación judicial de otras 17.