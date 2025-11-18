El PP-A suspende de militancia al presidente de la Diputación de Almería

El PP de Andalucía se mantenía a la expectativa tras conocerse varias detenciones -siete, según la última hora del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)- y ya se ha pronunciado. El partido suspende de militancia a los implicados.

El Partido Popular de Andalucía señaló a través de un comunicado que "tras las últimas informaciones oficiales derivadas de la investigación iniciada por el Juzgado de instrucción nº 1 de Almería, el Comité de Derechos y Garantías del PP de Andalucía ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez".

Del mismo modo, el PP-A "ha propuesto la suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato".

Desde el PP de Andalucía esperan que, tras esta investigación, "no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados, y pone de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento".

Las funciones de presidente del PP de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, señaló tras conocerse los arrestos que no tiene "ninguna información". "Desconozco cuál es la causa", indicó. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reaccionó en directo a la información, cuando estaba siendo entrevistada en A3, ofreciendo "máxima colaboración". La también consejera andaluza de Hacienda pidió que "se resuelva cuanto antes" lo que se está investigando.