Andalucía, un actor clave en la cuarta revolución de la aviación

Este miércoles ha quedado inaugurado el ciclo dedicado a la Transición Ecológica organizado por el diario LA RAZÓN con un primer encuentro centrado en el futuro de la aviación comercial. A la cita han acudido actores principales del sector aeronáutico como es el caso de Airbus, representado por su responsable de sostenibilidad, Javier Arnaldo. El sector energético también ha estado presente gracias a la participación de Ángel Luis Martínez Campos, responsable de desarrollo de negocio de aviación sostenible de Moeve. A nivel más institucional el concurso de la Corporación Tecnológica de Andalucía, con Silvia de los Santos, responsable técnica del sector aeroespacial y procesos productivos, ha aportado el punto de vista de las empresas andaluzas del sector. Además, se ha redondeado el perfil de los participantes con representantes del aspecto más industrial a través de Javier Flores, director de I+D de INESPASA.

El espacio ha servido para abordar temas fundamentales relacionados con la sostenibilidad de la aviación en todas sus vertientes; comercial, transporte aéreo, militar e incluso espacial. La reunión ha puesto de relieve la importancia de España y concretamente de Andalucía en el futuro de esta industria gracias a la presencia de las energías renovables en la región y a la relevante apuesta que se ha hecho por crecer de forma sostenible y ofrecer una base energética verde a empresas del sector. Los avances en materia de combustible verde como el SAF y otras versiones basadas en el hidrógeno verde permiten decir que la próxima revolución de la aviación está ya en marcha y no es otra que la descarbonización del sector, con la que están comprometidos todos los actores implicados, como ha quedado de relieve en el ciclo celebrado hoy.