Transición ecológica
Andalucía, un actor clave en la cuarta revolución de la aviación
Celebrada en Sevilla la primera sesión del Ciclo de Transición Ecológica que organiza LA RAZÓN
Este miércoles ha quedado inaugurado el ciclo dedicado a la Transición Ecológica organizado por el diario LA RAZÓN con un primer encuentro centrado en el futuro de la aviación comercial. A la cita han acudido actores principales del sector aeronáutico como es el caso de Airbus, representado por su responsable de sostenibilidad, Javier Arnaldo. El sector energético también ha estado presente gracias a la participación de Ángel Luis Martínez Campos, responsable de desarrollo de negocio de aviación sostenible de Moeve. A nivel más institucional el concurso de la Corporación Tecnológica de Andalucía, con Silvia de los Santos, responsable técnica del sector aeroespacial y procesos productivos, ha aportado el punto de vista de las empresas andaluzas del sector. Además, se ha redondeado el perfil de los participantes con representantes del aspecto más industrial a través de Javier Flores, director de I+D de INESPASA.
El espacio ha servido para abordar temas fundamentales relacionados con la sostenibilidad de la aviación en todas sus vertientes; comercial, transporte aéreo, militar e incluso espacial. La reunión ha puesto de relieve la importancia de España y concretamente de Andalucía en el futuro de esta industria gracias a la presencia de las energías renovables en la región y a la relevante apuesta que se ha hecho por crecer de forma sostenible y ofrecer una base energética verde a empresas del sector. Los avances en materia de combustible verde como el SAF y otras versiones basadas en el hidrógeno verde permiten decir que la próxima revolución de la aviación está ya en marcha y no es otra que la descarbonización del sector, con la que están comprometidos todos los actores implicados, como ha quedado de relieve en el ciclo celebrado hoy.
