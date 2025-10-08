Vox, como la izquierda, registra una petición de una comisión de investigación sobre el cribado de cáncer

Vox registrará este miércoles una petición de creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los problemas registrados en el cribado del cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud, al margen de la iniciativa que ha presentado esta mañana los grupos de la izquierda.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha hecho este anuncio en rueda de prensa, en la que ha asegurado también que sus servicios jurídicos están estudiando también la posibilidad de presentar medidas judiciales sobre un asunto, que ha calificado de "muy grave" para los andaluces.

Según el dirigente de Vox, la petición de creación de una comisión de investigación que ha registrado la izquierda "no vale absolutamente para nada" porque, según ha explicado, seguramente no entrará "en los casos de la anterior época del gobierno de la Junta de Andalucía", cuando gobernaba el PSOE "con los comunistas" y donde estaba la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

"Estudiaremos las acciones penales, las denuncias o las querellas pertinentes y en el Parlamento de Andalucía vamos a solicitar esa comisión de investigación que seguramente no valdrá para nada porque el Partido Popular es quien lo controla absolutamente todo aquí", ha recalcado Gavira.

Según el dirigente de Vox, lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama "no es un error" sino "una falta voluntaria de no tomar las medidas que se sabía que hacían falta en ese servicio".

Ha subrayado que Juanma Moreno lleva siete años en el Gobierno andaluz "y no se entera que el principal responsable de lo que pasa en la Administración andaluza es él" y que en este caso hay "mujeres fallecidas, mujeres con miedo y mujeres con enfado porque han tenido un tratamiento que les ha causado mucho dolor".

"Tiene un servicio de salud más preocupado por los votos que por la salud de las andaluzas. Y esto es inaceptable", ha recalcado Gavira, quien ha llamado a Moreno "principal estafador de Andalucía" porque en 2023 la Junta publicó un informe denominado Mortalidad por tumores en el siglo XXI, diferencias entre Andalucía y España.

En ese informe se decía que el descenso de la mortalidad por los cánceres de mamá en nuestra tierra era inferior al resto de España, que la tasa de mortalidad por cáncer de mamá en Andalucía era superior al resto de España, y que el cáncer de mama era la primera causa de mortalidad por tumores en las mujeres, según Gavira.

Ha recordado que entonces, Moreno hablaba también de lo importante que es el diagnóstico temprano, y lo que ha sucedido es que "el gobierno del PP no ha tomado ninguna decisión por falta de voluntad", y ahora va a hacer "lo que hace siempre, que es ponerse detrás del PSOE" diciendo que Montero "lo hizo igual".

"Cuando Moreno Bonilla hace esto, viene a reflejar que es la misma mafia que el Partido Socialista. Son los dos, son unos mafiosos", ha recalcado el portavoz de Vox, quien ha insistido en que "la culpa" es de Moreno, a quien ha acusado de "haber dejado tirada a las mujeres".