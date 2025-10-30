Andalucía rebaja a fase de preemergencia el Plan por Riesgo de Inundaciones tras finalizar los avisos por lluvias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha rebajado a primera hora de este jueves 30 de octubre a fase de preemergencia el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras finalizar todos los avisos por lluvia, que durante este miércoles provocaron 1.346 incidencias en la comunidad y dos personas heridas en Gibraleón (Huelva) y Carmona (Sevilla).

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en sus redes sociales, Sanz ha decidido descender el Plan ante el Riesgo de Inundaciones una vez "finalizados todos los avisos por lluvias en la región" y ha agradecido a los operativos "por su labor" y a "todos los que siguen los consejos del 112 para evitar riesgos".

La Junta activó a primera hora de este miércoles la situación operativa 1 del Plan de Emergencias y envió durante la mañana un mensaje Es-Alert a todos los vecinos de 43 municipios de la provincia de Huelva tras activar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el aviso rojo ante las fuertes precipitaciones.

Cerca de 1.350 incidencias en Andalucía

Las lluvias que están afectando a la zona occidental de Andalucía han provocado ya más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Durante las últimas horas de la tarde, las incidencias se desplazaRON hacia la zona oriental de Andalucía, siguiendo el movimiento de la tormenta.

En concreto, la mayor parte de los incidentes se han registrado en Sevilla (903) y Huelva (303), mientras que Córdoba ha contabilizado 45, Málaga 33, Cádiz 23, Jaén siete y Granada dos. Las inundaciones, con 1.021 casos, son las incidencias más frecuentes atendidas por el 112, seguidas de derrumbes y caída de elementos (117), incidentes de tráfico (95) y anomalías en servicios básicos (50), entre otras.

En cuanto a los daños personales, la primera víctima ha resultado herida al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de la localidad onubense de Gibraleón. Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se han desplazado al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios, que han conseguido estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La segunda persona ha resultado herida en Torrepalma, Carmona, al derrumbarse una pared. En este caso, cuando llegaron los servicios sanitarios, el afectado ya no se encontraba en el lugar, por lo que fue trasladado por medios particulares.

Entre las 12,00 y las 15,00 horas las fuertes lluvias han dejado tan solo en la provincia de Sevilla más de 400 incidentes, la mayoría en la capital que ha visto como numerosas calles de la ciudad se han visto anegadas. El tráfico también se ha visto comprometido en numerosos puntos por la subida del nivel del agua y la afección a semáforos por cortes de suministro eléctrico.

Filtraciones en el Hospital Macarena de Sevilla

En la capital hispalense las precipitaciones registradas han provocado también filtraciones e incidencias localizadas en algunas áreas del Hospital Universitario Virgen Macarena. Esta situación ha motivado la activación de medidas de contingencia para preservar la seguridad de pacientes y profesionales y asegurar el funcionamiento de los servicios asistenciales esenciales.

En el Polígono El Pino se han caído dos muros de una nave en la calle Pino Central sin que nadie haya resultado herido. También se ha inundado un colegio mayor en la calle Tramontana. Asimismo, en La Rinconada, se ha desbordado el arroyo Los Espartales a la altura del Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet y ha inundado la rotonda y la zona del aparcamiento.

En Carmona se ha visto afectada la planta baja de una residencia de mayores en la calle Pino Grande y los ancianos han sido trasladados a la primera planta. También en este municipio, otra residencia en urbanización El Pilar ha solicitado ayuda al consistorio para achicar agua, sin afección a los usuarios. La subida de nivel de un arroyo ha motivado también varios rescates en la localidad carmonense.

En Huelva han seguido registrándose incidentes por anegaciones tanto en la zona del litoral como del Andévalo y efectivos de Infoca han acudido para apoyar el trabajo de Bomberos en la población de Ayamonte. Puntualmente, se han coordinado también atenciones en las provincias de Córdoba y Cádiz, donde se han atendido incidencias en el tráfico por anegaciones y problemas en el alcantarillado, aunque en mucha menor medida que en Sevilla y Huelva. Con el paso de las horas, las lluvias han llegado a zonas orientales de Jaén y Málaga motivando también algunos casos de anegaciones.