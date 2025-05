El arte sacro, la nueva "revelación" turistica

Un evento histórico y único que pone sobre la lupa el arte sacro de Andalucía. El Santísimo Cristo de la Expiración –conocido como el Cachorro de Sevilla– y la Virgen de la Esperanza de Málaga recorrerán hoy las calles de Roma y sus lugares más emblemáticos, como el entorno del Coliseo y el Circo Massimo, con motivo de la Procesión Magna del Jubileo de las Hermandades. Junto al Cachorro y la Esperanza, procesionarán otras ocho imágenes provenientes de diferentes lugares, como la venerada Virgen de los Dolores de Sicilia o la Cruz Patriarcal de Mafra (Portugal), acompañados por católicos de todo el mundo llamados a celebrar este acto de piedad popular, que coincide, además, con un momento especialmente importante para la Iglesia Católica: la entronización del Papa León XIV.

Andalucía tendrá un papel destacado en la Procesión Magna, ya que es la única región del mundo representada por dos imágenes. Miles de ojos disfrutando y descubriendo la riqueza del patrimonio cultural y religioso de nuestra comunidad. Una oportunidad que no ha querido desaprovechar el Gobierno andaluz para atraer visitantes, consciente de que la Magna supone «una ventana abierta para mostrar al mundo la belleza, el arte y la historia de Andalucía a través de su arte sacro y tradiciones en todos los ámbitos». Por ello, ha lanzado la campaña promocional «The Revelation of the Andalusian Crush».

Realizada a propósito del viaje del Cachorro y la Esperanza a Roma, la campaña está protagonizada por el actor y comediante inglés John Cleese –miembro del legendario grupo Monty Python y protagonista de películas tan taquilleras como «La vida de Brian»– para acercarse al público internacional. La marcha «La Pasión» pone música a un vídeo en el que se tira de acervo cultural con imágenes de la Semana Santa andaluza para interpelar al visitante a vivirla a nuestra manera. «He visto un lugar donde lo eterno es cotidiano. Qué ironía. Aquí, aunque no creas, lo sientes. Aquí, el dolor no da miedo. Se adora. ¿Es esto un capricho del destino? Las flores. Los aplausos. No son para ti. El silencio te destroza los oídos. Ahora lo veo. Ahora lo huelo. Ahora, lo sé. En Andalucía reconozco mi propia alma. Y tú también. Nadie se espera, ni siquiera yo, esta Revelación», susurra Cleese al espectador.

Como explica la Consejería de Turismo, lo que se pretende es, en primer lugar, posicionar Andalucía como destino cultural y religioso «atrayendo a turistas interesados en el arte, la historia, la arquitectura y las tradiciones espirituales»; en segundo lugar, resaltar la singularidad del patrimonio religioso andaluz; como tercer reto, se busca fomentar la experiencia inmersiva en las tradiciones locales para que «los turistas no solo conozcan el patrimonio, sino que formen parte de él»; en cuarto lugar, atraer a un público internacional que «valore el mix cultura y espiritualidad» especialmente de Europa, América Latina y otros países con tradición religiosa. Y es que, según los informes previos realizados para esta campaña, los países europeos a los que va dirigida la campaña cuentan con un público potencial de 57 millones de viajeros interesados en el arte y la cultura religiosa, mientras que los emisores latinoamericanos suman otros 13,4 millones de posibles visitantes; como quinto objetivo, la Junta busca impulsar el turismo sostenible a través del turismo religioso; y, por último, reforzar la identidad andaluza a través de la cultura y la marca Andalucía, en línea con las campañas anteriores.

Aunque la campaña busca dar a conocer el patrimonio sacro de las ocho provincias, lo cierto es que la procesión Magna ha supuesto un acicate para las dos ciudades representadas por el Cachorro y la Esperanza. Desde los gobiernos municipales de Sevilla y Málaga aprovecharon ayer como una previa del Jubieo de las Cofradías, para presentar en Roma su oferta turística en el emblemático Archico di Stato di Roma ante un nutrido grupo de agentes de viajes y touroperadores italianos especializados en patrimonio, cultura y turismo de alto poder adquisitivo. La presentación estuvo encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno y el concejal de Turismo de la ciudad de Málaga, Jacobo Florido, quienes resaltaron la importancia del mercado turístico italiano, especialmente para la ciudad hispalense, que solo en 2024 recibió medio millón de italianos.