La ministra Montero defiende en Cádiz la reforma a medida para los golpistas catalanes

En el marco de un día de reconocimiento, de justicia y de celebración para Chiclana de la Frontera, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reflexionado sobre el significado de contribuir a un proyecto colectivo de país.

Ha manifestado que “no se construye echando a la gente pelear”, poniendo como ejemplo “ahora me meto con los catalanes para que me voten en toda España” y ha defendido que “un proyecto colectivo se construye dialogando, obligando al cumplimiento legal, desde la tolerancia, desde el respeto, desde la palabra, defendiendo lo que tengas que defender pero tendiendo la mano y el sentido común”, según una nota del PSOE de Cádiz.

“Eso es lo que hacemos en España y en Chiclana, construimos puentes de convivencia”, ha resaltado para asegurar que “nuestro proyecto colectivo de país, que lidera la mayoría de los avances en el conjunto de Europa, nos permite arreglarle en parte la vida a la gente cuando hay una escalada de precios y aspiramos a que nuestros hijos vivan mejor que nosotros”.

“Se llama crear democracia”, ha dicho para, a continuación, explicar que “hay que volver a los pueblos, desde las raíces, desde el proyecto colectivo que representa el PSOE y reconocer a personas del pueblo por su aportación importante”.

“Eso significa que el PSOE no es una organización que se mire el ombligo, somos un proyecto que se dirige a todos los ciudadanos”, ha defendido para asegurar que “frente a quienes solo tienen como objetivo derrocar al Gobierno porque creen que el poder les pertenece y los demás son traidores e ilegítimos, nosotros consideramos que la democracia se construye desde las instituciones, desde los gobiernos, desde el trabajo cotidiano que desarrollan gente que de forma altruista sin pedir nada a cambio, dedica su tiempo, su esfuerzo para contribuir a los demás”.

“Por eso hay que reconocerlos, porque están anónimamente dejándose la piel un proyecto colectivo en el que cabemos todos, en el que tenemos que caber todos o no es proyecto colectivo”, ha subrayado incidiendo en que “no se puede construir un proyecto de convivencia con aquellos que piensan que están fuera los que piensan distinto, no tienen las mismas costumbres o tienen otra diversidad”.

Montero ha defendido que “tenemos mejores niveles de empleo sí pero no son suficientes, mejores salarios sí, suficientes no, pero es que estamos también mejorando las pensiones, el acceso a la vivienda, para los jóvenes sobre todo, como me ha pedido el alcalde, necesitamos más vivienda pública”, ha ido desgranando frente a “un PP lleva que cuatro años sin cumplir con la Constitución”.