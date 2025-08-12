Un guardia civil herido al ser atropellado en la evacuación del incendio de Tarifa (Cádiz)

Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido al ser atropellado en las tareas de evacuación y control del tráfico del incendio declarado ayer por la tarde en la Sierra de La Plata y la zona costera de Atlanterra, en el municipio de Tarifa (Cádiz).

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que el herido es un agente que estaba fuera de servicio, en la playa, y que de forma voluntaria acudió a ayudar en el dispositivo de control del tráfico.

El agentefue trasladado al hospital de Puerto Real, donde está con pronóstico reservado, aunque su estado no reviste gravedad.

El agente ha sido la única persona que ha resultado herida en este incendio, que no ha afectado a ninguna casa, a pesar de que las llamas han quedado "a las puertas" de las urbanizaciones que hay en la zona.

El polideportivo de Zahara de los Atunes ha sido habilitado para atender a las personas que han sido evacuadas.