Interceptan una narcolancha con toneladas de hachís y dos fusiles de asalto en Chipiona (Cádiz)

La Guardia Civil ha interceptado esta madrugada en la playa del Camarón de Chipiona (Cádiz) una embarcación neumática cargada con 34 fardos de hachís, que arrojaron un peso total de 1.375 kilos, y dos fusiles de asalto, y ha detenido a una persona por tráfico de drogas.

Según ha informado este jueves el instituto armado, los hechos ocurrieron sobre las 03:30 horas, cuando la embarcación fue detectada en aguas próximas a la costa realizando maniobras sospechosas para tratar de alcanzar tierra.

Tras establecer un dispositivo de seguimiento, los agentes interceptaron la narcolancha cuando tocó la arena de la playa, donde comprobaron que transportaba la droga y el armamento. Además de la sustancia estupefaciente y las armas, la Guardia Civil intervino la propia embarcación neumática.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.