La investigación apunta a la muerte accidental del hombre calcinado en Torre Alháquime (Cádiz)

La investigación sobre la aparición este sábado del cadáver calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime (Cádiz) apunta a que se trata de una muerte accidental, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

El levantamiento del cadáver se produjo a las 17:30 horas de la pasada tarde, tras la inspección ocular de los agentes desplazados al lugar, ha precisado la Guardia Civil.

El Puesto de Olvera es el encargado de instruir las diligencias sobre el suceso, que serán remitidas al Juzgado número 2 de Arcos de la Frontera, de guardia este fin de semana.

La Agencia de Emergencias de Andalucía recibió este sábado sobre las 16:15 horas varios avisos que alertaban del hallazgo del cuerpo calcinado en una finca situada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas.

Desde el centro de coordinación se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local.