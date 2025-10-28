¿Muerte accidental o violenta? La investigación de la muerte del joven sevillano en El Puerto sigue abierta

La Policía Nacional de Cádiz mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de la muerte de un joven de 25 años, natural de Sevilla, en un hospital tras ser encontrado en el parque Calderón de El Puerto de Santa María junto a una discoteca donde estaría de fiesta con unos amigos.

La investigación la está llevando la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional en la Comisaría de El Puerto, que trata de determinar si el fallecimiento se debió a una agresión o a una caída accidental como han apuntado fuentes municipales a Europa Press.

Según el Ayuntamiento portuense, la Policía Local atendió de madrugada un aviso en el citado parque para auxiliar a un joven que se habría golpeado la cabeza al caer al suelo, descartando de manera inicial el móvil de una reyerta entre las consecuencias de su muerte. No obstante, lo ocurrido se derivó a la UDEV, que mantiene a esta hora varias hipótesis abiertas.

Lo que sí se sabe es que el joven fue derivado en un primer momento al Hospital de Puerto Real, siendo más tarde trasladado a un centro hospitalario de Sevilla en estado de coma debido a las heridas sufridas, donde finalmente falleció.

Hasta la fecha no se han aportado más datos de lo ocurrido, confirmando la Policía Nacional la muerte del joven en el hospital y que la investigación se mantiene abierta para clarificar los hechos con el visionado de cámaras de vigilancia en la zona y la declaración de testigos.

"HAY QUE ESPERAR A LA AUTOPSIA"

Por su parte, a pregunta de los periodistas, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que "hay que esperar a la autopsia" para esclarecer los hechos sobre la muerte y lo que haya podido ocurrir.

"Hay un fallecimiento y la autopsia va a ser la que revele los motivos, si ha sido el impacto por una caída, la ingesta por cualquier sustancia o exactamente qué ha ocurrido. Hay que esperar al resultado de la autopsia", ha manifestado.