El chico de Jerez avisó a su amigo de sus intenciones: "Mañana no vengas, voy a hacer un 3/4"

"Mañana no vengas, voy a hacer un 3/4". Así avisó el menor de 14 años que esta mañana ha apuñalado a tres profesores y dos alumnos del IES Elena García Armada de Jerez a uno de sus amigos, según algunos relatos de compañeros.

El presunto agresor cursaba 3º de Secundaria en este instituto público situado en el barrio San José Obrero de Jerez y, al parecer, "siempre estaba solo", ha relatado una chica que ha estado varios cursos en clases con este chico. Según las primeras investigaciones, el presunto agresor tiene autismo y sufría bullying, aunque la directora del instituto, Rosario Coca de la Torre, ha asegurado que el centro no tiene constancia y que no se ha abierto nunca ningún procedimiento al respecto.

No obstante, a partir de los relatos de varios alumnos, se ha podido conocer que el chico estaba siendo víctima de "bromas pesadas". "Le vertían agua por la cabeza y él estaba enfadado", aseguran.

Este pudo ser el detonante que le llevó a perpetrar el ataque. El día de antes este menor avisó a su amigo mediante un código de que el jueves no asistiese al instituto. "Voy a hacer un 3/4", le dijo para advertirle de que iba a agredir a alguien de gravedad en el centro escolar.

Así fue. Poco después de las 8:00 de la mañana, hora en la que empiezan las clases, el presunto agresor sacó de su mochila dos cuchillos ya en su aula y se fue directamente hacia un compañero, al que hirió en el brazo. La profesora corrió hacia él para intentar frenarle y fue entonces cuando recibió un corte en el párpado. Cuando otros alumnos hicieron fuerza para contenerle, fueron heridos, aunque de forma leve. También sufrió un cuchillazo en la espalda el profesor de Física y Química, cuando acudió en auxilio de los chicos.

"Se fue todo enfadado al fondo del aula donde estaba su mochila, sacó dos cuchillos y arremetió contra los profesores y los alumnos que tenía a su alrededor con mucha agresividad. Después ha empezado a fastidiar a todo el mundo, hasta a la profesora de su clase, que le ha dado en un ojo. A mi amigo casi lo pilla y a otro le ha dado en el antebrazo. A mi profesor de Física y Química le ha dado en la cabeza", ha relatado uno de los alumnos de la clase contigua

Enseguida, la Policía Nacional recibió un aviso y pudo detener al menor, que al tener cumplidos ya los 14 años sí es imputable. Actualmente se encuentra en la Comisaria de la Policía Nacional de Jerez a la espera de pasar a disposición judicial una vez se esclarezca lo acontecido.

Los heridos en el ataque se encuentran todos fuera de peligro. La profesora herida en el ojo va a ser intervenida, pero no corre el riesgo de perder el ojo.

"La agresividad no forma parte del autismo"

Desde la Confederación Autismo España han querido aclarar que el autismo no lleva aparejado conductas violentas. En primer lugar, han acñarado que ellos todavía no tienen constancia de que el presunto agresor tenga diagnóstico del espectro autista (TEA), y remiten a las declaraciones vertidas por compañeros que han salido en diferentes medios de comunicación.

En todo caso han insistido en que "la agresividad no forma parte del autismo ni de otras discapacidades de tipo cognitivo". "Si se confirma que el presunto agresor tiene autismo, insistimos en que el trastorno no tiene ninguna relación directa con comportamientos agresivos o violentos. De hecho, muchas personas con TEA son víctimas de situaciones de acoso, burla o agresión por parte de otras, que desconocen las características propias del trastorno y cómo se manifiesta. En los casos en los que una persona con TEA pueda mostrar una conducta inadecuada o problemas de autorregulación, es imprescindible analizar las circunstancias en las que esta se ha producido, ya que podría deberse a elevados niveles de estrés, a dificultades para manejarse en entornos socialmente complejos, etc", añaden en un comunicado remitido a este diario.

Instituto reconocido como "Centro Promotor de Convivencia Positiva"

El IES Elena García Armada es un centro de reciente creación. Se inauguró en 2021 y está conformado por un equipo de 54 docentes que atienen a 686 alumnos de Secundaria y Bachillerato. A principios de este curso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía le concedió el título de "Centro Promotor de Convivencia Positiva", por el que se reconoce el buen clima del centro y sus iniciativas para combatir el acoso. Los centros docentes públicos reconocidos como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) reciben un suplemento económico por parte del Gobierno andaluz para la realización de actividades dirigidas a la mejora de la convivencia escolar