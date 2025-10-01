Cifran en más de medio centenar las afectadas por fallos en los cribados de cáncer de mama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha cifrado de momento en más de medio centenar el número de mujeres afectadas por los fallos en el programa andaluz de detección precoz de esta enfermedad y ha exigido a la Consejería de Salud que revise todas las mamografías hechas en los últimos cinco años.

La presidenta de este colectivo en Sevilla, Ángela Claverol, ha explicado este miércoles a EFE que, una vez que esta situación ha trascendido mucho más a la opinión pública, en la asociación están atendiendo casos tanto de esta provincia andaluza como de otros puntos de la comunidad como Málaga o Algeciras (Cádiz).

"Ahora mismo tenemos cerca de 50 casos, con nombres, DNI y teléfonos y tenemos todavía muchísimas llamadas perdidas que responder", ha dicho Claverol, quien ha considerado la situación creada tras la demora en los diagnósticos y los tratamientos de este tipo de cáncer como una "terrible catástrofe".

"A algunas mujeres las están llamando cuando no se puede hacer nada porque tiene un cáncer avanzado. Por eso queremos que encuentren dónde está el fallo y que se depuren responsabilidades", ha sentenciado la presidenta de Amama, que prevé reunirse con la Consejería de Salud en las próximas horas para abordar esta problemática.

"Dentro de ese programa te hacen una mamografía, donde pueden recoger sospechas y, si te he visto, no me acuerdo. No han estado llamando a las mujeres, esto es muy fuerte", ha explicado Claverol, que ha denunciado que muchas de las afectadas se encontraran que tenían ya un cáncer avanzado cuando acudieron a sus médicos por otro motivo asistencial.

Reacciones en el Parlamento andaluz

La presidenta de Amama, quien ha apuntado que en su asociación hay "gente de todos los partidos" y que no se fijan por tanto en la política para atender a las mujeres, se ha reunido esta tarde con la portavoz socialista de Salud en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, quien por su parte ha criticado la "incompetencia" del Gobierno andaluz.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado este miércoles los errores que se hayan podido producir en las notificaciones a las mujeres que se hicieron un cribado de cáncer de mama y ha pedido disculpas a las que hayan podido verse afectadas, al tiempo que ha rechazado el cese de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tal y como han solicitado los partidos de la oposición.

La Junta pondrá en marcha un "circuito preferente" para dar respuesta a las afectadas y ha puesto a disposición de las mujeres un buzón de contacto a través de la página web de la Junta para ir contestando a todas aquellas que estén pendientes de un resultado.