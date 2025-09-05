Los cinco mejores desayunos 'como dios manda' de toda la provincia de Cádiz: "No sé cómo lo hacen pero están buenísimos"

Sobre 'la comida más importante del día' ha hecho énfasis Jesús Ansal, también conocido como @jesusansal,un joven influencer de origen andaluz que en la actualidad ha estado viviendo en los Países Bajos; de hecho, en las últimas horas ha anunciado que su etapa allí se ha acabado y que se mudará a Madrid tras tres años residiendo en este país europeo. Según ha informado que "he decidido arriesgarlo todo. Tenía el trabajo soñado como diseñador industrial, un sueldo increíble, condiciones inmejorables, trabajo remoto… pero me di cuenta de que no era del todo feliz".

En cuanto al tipo de contenido que comparte, se pueden destacar temas relacionados con lo que ha sido su vida en Holanda, con vídeos mostrando curiosidades o sus experiencias cotidianas allí; sobre sus historias personales y experiencias; o, directamente, con la gastronomía y las comidas curiosas, donde tienen cabida la gastronomía vietnamita, la holandesa o la española, entre muchas otras.

"El top cinco de mejores ventas para desayunar como dios manda en Cádiz"

De hecho, a esta última le ha dedicado una publicación en la que ha estrechado el cerco en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Jesús realizado un vídeo que "me andabais pidiendo mucho", el cual tiene que ver con los cinco mejores desayunos de una de las provincias andaluzas, y la elegida ha sido Cádiz. Nada más comenzar con esta enumeración, realiza las siguientes declaraciones:

"Aquí tengo el top cinco de mejores ventas para desayunar como dios manda en la provincia de Cádiz", dice a la vez que da comienzo a un ranking que va de mejor a peor. "En el top uno está la Venta de Los Monteros, en Medina-Sidonia y cuesta 3,20 euros", especifica a la vez que da más detalles del desayuno. Los comensales podrán recibir tostadas ilimitadas, café y "te ponen directamente un montón de manjares de cosas de aquí típicas. Es un verdadero lujo".

"Le ponen manteca colorada con paté de jamón y está que te cagas"

En el puesto número dos está situada la Venta El Soldao en los Badalejos. Además, cabe destacar que "son de la misma familia que Los Monteros". En esta ocasión, el servicio está basado en lo siguiente: "El café con dos tostadas te vale 3,10 euros y te traen todo esto", explica mientras enfoca todos los complementos que se pueden untar en la propia tostada; se pueden observar paté o mermelada de tomate, entre otros. Es tan exquisito este plato que expresa lo siguiente: "no sé de qué manera lo hacen pero están buenísimos".

En el top 3 está alojada la Venta Pinto, en Vejer de la Frontera. En este local, "el clásico es un bocadillo de lomo manteca con huevo frito y por 6,20 euros". A su vez, informa de que está galardonado con "un solete Repsol". En cuanto al desayuno más tradicional, cuyo coste es de 3,70 euros, está compuesto de "una buena tostada de pueblo y aquí el surtido es más escasito y le ponen manteca colorada con paté de jamón, que está que te cagas".

"Esta gente se ha pasado el juego"

Situado en el ranking número cuarto está establecido la Venta Paquete, localizada en Puerto Real. "El surtido que te ponen está buenísimo y encima te ponen un tostadón. Además, te ponen el café también. Es una maravilla", afirma. Este es el caso en el que el desayuno es el más barato en todo lo que va del top, ya que tan solo habrá que abonar tres euros.

Y, por último, la Venta Candela, en Medina-Sidonia también. Tras explicar que "esta gente se ha pasado el juego" y enfocar una tostada que mide más que su antebrazo, muestra el surtido de complementos que pueden acompañar a ese pan tostado y también anuncia el precio, el cual ha sido el más asequible finalmente; solo 2,80 euros.

Nadie lo esperaba, pero ha realizado también un extra a este ranking. Estamos hablando del caso de Venta El Pollo II, en Jerez. Aparte de vender productos artesanales para echarlo en la tostada, el servicio de la primera comida del día está compuesto por "un cafelón y un tostadón", especifica a la vez que la publicación llega a su fin.