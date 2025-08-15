Comienza el puente de agosto con aviso naranja en Sevilla, Córdoba y Jaén

Andalucía comienza el puente de agosto con pocos cambios en la meteorología, ya que este viernes habrá temperaturas significativamente altas en amplias zonas de la comunidad, con avisos activados en todas las provincias menos Málaga; y viento, que será fuerte en el Estrecho.

Los cielos estarán despejados y las temperaturas seguirán igual, aunque subirán las mínimas en el tercio occidental de la comunidad y habrá aviso naranja en Sevilla y Córdoba y Jaén en las horas centrales, quedando en nivel amarillo en el resto de Andalucía salvo Málaga.

Habrá vientos moderados de levante en el litoral almeriense y Cádiz, que en el Estrecho soplarán fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes; y en el resto serán flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo, y con intervalos moderados de componente sur en el interior.