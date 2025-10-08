Las constructoras reclaman a Educación que aplique la revisión de precios en las obras

La patronal Fadeco Contratistas ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que aplique la revisión extraordinaria de precios para evitar una reclamación masiva y también la devolución de los avales de obra, que cifra en más de veinte millones de euros que la Junta adeuda a las constructoras.

En un comunicado ha explicado las constructoras confiaron en la Consejería y en la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que durante meses venían aplicando revisiones de precios conforme a sus propias instrucciones.

Sin embargo, un cambio de rumbo posterior ha dejado a muchas compañías en una situación de indefensión, y se ha agravado tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que han dado la razón a las empresas, confirmando lo ya resuelto por instancias judiciales inferiores.

En este sentido, ha apuntado que confiaba en que la Consejería asumiera el criterio de los tribunales y optara por no recurrir las primeras sentencias, rectificando así una posición que está perjudicando a las empresas.

Sin embargo, la "ausencia de una rectificación clara mantiene a las compañías en una situación de incertidumbre, con graves consecuencias económicas", ha lamentado Facedo.

A ello se suma la "retención injustificada" de los avales de obra, incluso después de vencidos los plazos legales, lo que impide a las empresas recuperar recursos que son suyos y compromete su capacidad de endeudamiento.

Por tanto, Fadeco ha reclamado a la Consejería que rectifique su postura, que se respete lo establecido por los tribunales y que se ponga fin a una situación que está lastrando al tejido empresarial de la construcción en Andalucía.