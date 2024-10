Los críticos proyectan una alternativa a Juan Espadas

El PSOE de Andalucía, históricamente, ha sido el gran sostén socialista a escala nacional. Esos son los blasones de un partido en ruina desde diciembre de 2018, cuando perdió la Junta tras 37 años. «Cuando un hombre entra en una habitación, lleva toda su vida consigo y tiene millones de razones para estar en cualquier otro sitio. Simplemente pregúntale». La frase de Don Draper en «Mad Men» llevan tiempo arrojándosela a Espadas, quien, salvo arrebato sanchista, será ratificado en ausencia de candidato. Entretanto, los críticos, hasta ahora inofensivos como los Gremlings antes de la medianoche, se multiplican en nuevas plataformas y aspiran, como poco, a hacer ruido. Bases Andaluzas Socialistas carece de cabeza visible pero tiene detrás a susanistas de cabecera que vienen levantando la voz en el comité director, como el ex presidente del Parlamento Juan Pablo Durán o el ex consejero de Presidencia Manuel Jiménez Barrios. «El partido debe actuar sin condicionamientos externos, no como una mera extensión», afirman los promotores a través de un manifiesto.

Entre los firmantes –uno por provincia– están el exalcalde de Torremolinos José Ortiz o la exdelegada de Salud en Jaén Ángeles Jiménez. Habrá batalla orgánica, o se intentará. Bases Andaluzas Socialistas ha anunciado que va a presentar una alternativa a la liderada por el secretario general, Juan Espadas, quien se presentará a la reelección. «El movimiento de base del socialismo andaluz, Bases Andaluzas Socialistas, ya trabaja para presentar un nuevo proyecto de integración y unidad que conforme una alternativa de cara al 15 Congreso regional del PSOE de Andalucía que se celebrará a comienzos del próximo año», después del cónclave Federal, anuncia este colectivo en un comunicado.

Bases Andaluzas Socialistas señala en su manifiesto que se trata de un movimiento que «suma e integra» a militantes socialistas que apoyaron a «distintas candidaturas» en las primarias del 14 Congreso Regional, en el que concurrieron Juan Espadas, Susana Díaz y Luis Ángel Hierro. La plataforma alternativa a la actual dirección aboga por una «transformación profunda» en su acción política y una «regeneración y renovación» del proyecto, que tenga «decisión propia» en la defensa de los intereses de Andalucía, después de cuatro derrotas electorales del PSOE, una caída del suelo electoral a los 880.000 votos en las autonómicas de 2022, con 30 diputados socialistas frente a los 58 del PP y con las últimas encuestas indicando un empeoramiento dramático. Destacan que la situación del PSOE andaluz en la actualidad demuestra «un claro alejamiento del electorado andaluz» y abogan por un partido «participativo», que recupere la actividad interna, «inclusivo», para acabar con las exclusiones, y «activo» en la labor de oposición con el objetivo de volver a gobernar en Andalucía.

Espadas –quien hasta ahora públicamente sólo ha contradicho a Ferraz para defender su puesto– defendió el «ejemplo de unidad» que, en su opinión, está mostrando la federación socialista andaluza de cara al Congreso federal y trasladó su «respeto» por la intención de «ocho compañeros» de partido de «presentarse» con una alternativa al Congreso regional que los socialistas andaluces deberán celebrar tras el federal y antes del 23 de febrero de 2025. Espadas, en la Universidad de Cádiz, Antiguo Cuartel de la Bomba, trató de desactivar las críticas de racimo que viene recibiendo. El también portavoz de Sánchez en el Senado llamó la atención acerca de que se difundió el manifiesto el mismo día en el que «culminaba el proceso de recogida de avales». «No era el día», dijo. «Es indiscutible el respaldo que en estos momentos tiene la organización y los representantes orgánicos que tiene el PSOE de Andalucía en sus ocho provincias y a nivel regional», defendió Espadas, quien «se ve fuerte para seguir al frente».

Los líderes y después por orden alfabético

La relación de compromisarios por Sevilla estará encabezada por el secretario general del PSOE-A y portavoz en el Senado, Juan Espadas; al que sigue el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández. A partir de los dos primeros lugares, el resto de la lista responde al mero orden alfabético. Espadas reivindicó ayer que «hay un interés» en que la fuerza del municipalismo «no se convierta en una voz reivindicativa». «Después del federal vendrá el regional y los congresos provinciales», y «será en ese momento en el que, con absoluta libertad, los compañeros que quieran plantear un proyecto o una propuesta alternativa lo podrán hacer», dijo Espadas.