¿Cuándo encienden sus luces de Navidad las ciudades andaluzas?

Estepa, en Sevilla, se convirtió ayer en el primer pueblo andaluz que encendió las luces de Navidad. A partir de ahora el resto de ciudades y municipios procederán a la misma operación, convirtiéndose en un atractivo para propios y extraños.

El último fin de semana de noviembre es el día elegido. El día 28 harán lo propio Huelva, Cádiz y Málaga. La capital de la Costa del Sol tendrá como protagonista la emblemática calle Larios, que estrenará un nuevo diseño de la instalación lumínica, 'Natividad de luz', tras tres años en los que los icónicos ángeles han centrado el alumbrado.

El 29 de noviembre le tocará el turno a Granada y Sevilla. En la capital hispalense se iluminarán 304 calles. En granada, el acto de encendido contará con la actuación del artista granadino Agustín Barajas, acompañado de otros intérpretes que contribuirán a crear un ambiente plenamente navideño.

Córdoba, Almería y Jaén serán las últimas en encender sus luces, ya en el mes de diciembre.