La denuncia de la violación de Puente Genil no apunta a que fuese grupal

La Guardia Civil ha desvelado este lunes que la denuncia por la violación de una joven en la madrugada del pasado sábado en Puente Genil (Córdoba) no apunta "en principio" a que fuese grupal. Así lo ha manifestado a los periodistas el teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Emilio Muñoz Arcos, que añadió que "la investigación va por buen camino", pero que no está finalizada, por lo que no quiso dar más detalles del caso.

Tras participar en la Junta Local de Seguridad de Córdoba en la que se trató el dispositivo para la Feria de Mayo, Muñoz puntualizó que "aunque en un principio no apunta la denuncia a ese hecho", a que la violación fuese grupal, "la investigación no está finalizada y pueden variar las circunstancias que en un principio conocemos".

Por los hechos, que investiga la Unidad de Policía Judicial del instituto armado, no hay aún ninguna persona detenida.