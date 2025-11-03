Descenso de las temperaturas en Andalucía hoy lunes

Las temperaturas mínimas irán en descenso este lunes la vertiente atlántica y permanecerán sin cambios en el resto, con máximas en descenso en la vertiente mediterránea, en ascenso o sin cambios en las demás zonas.

Se esperan máximas de 26 grados en Almería y de 25 en Sevilla, con mínimas de 9 en Huelva y Granada y 10 en Jaén.

Los cielos amanecen poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes bajas en la vertiente mediterránea por la tarde, donde no se descartan lloviznas ocasionales en el extremo oriental.

Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de levante en el litoral mediterráneo durante la segunda mitad del día.